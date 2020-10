¡Bebé milagro! Nació prematuro, lo declararon muerto, pero estaba vivo

Un bebé milagro ha surgido en medio de la pandemia por Covid-19, justo en uno de los hospitales que atiende a pacientes contagiados del virus, y es que tras ser declarado muerto y llevado al área de cadáveres del nosocomio el niño se aferró a la vida y ha logrado mantener viva la esperanza en sus padres, quienes lo esperaban con amor.

El caso del bebé que regresó a la vida ocurrió en la capital poblana y rápidamente llamó la atención de propios y extraños porque se trata de un pequeño que nació casi a la mitad del periodo de gestación.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Virales "Bebé gruñona", la foto viral de la recién nacida que ya es meme

Para que un bebé nazca en condiciones sanas se requiere que transcurran entre 38 y 40 semanas de gestación, nueve meses. Durante este tiempo, el producto ha fortalecido sus pulmones para que funcionen solos, ha desarrollado su cuerpo, la piel, sus huesos son más fuertes, ha alcanzado la longitud cráneo-caudal ideal, tiene mayor movimiento y está listo para salir al mundo.

En este caso, el bebé milagro solo tenía 23 semanas de gestación, en las cuales ya está formado completamente, la piel comienza a verse rojiza para tomar su color y los sistemas digestivo, circulatorio y respiratorio se sigue desarrollando y aún no están listos para funcionar por sí solos, lo que dificulta su sobrevivencia.

Médicos informan la muerte del pequeño

El 21 de octubre una mujer embarazada ingresaba de urgencias al Hospital del IMSS de La Margarita. Con 23 semanas de gestación dio a luz, aunque le faltaban 17 semanas para que el pequeño naciera.

Casi de inmediato, los médicos del nosocomio les notificaron que el producto no había resistido y les dieron la triste noticia de que había muerto.

Ante esta situación, los padres llevaron a cabo todo el proceso funerario e incluso en el seguro ya se había realizado el acta de defunción correspondiente.

Así que el padre del menor acudió al área de mortuorios de La Margarita para recoger el cuerpo, como lo marcan los protocolos, pero al recibirlo se llevó una gran sorpresa, ¡el bebé estaba vivo!

Envuelto en una sabana azul, descubrió que el bebé lloraba y se quejaba, por lo que decidió grabar este momento para dejar constancia de un posible caso de negligencia en el hospital.

En el video que circuló en redes sociales se observa al pequeño llorando y moviéndose mientras se encontraba tapado con sabanas.

#Video Hallan con vida en refrigerador del mortuorio del IMSS La Margarita a recién nacido prematuro, ya investigan el caso 😰



💻: https://t.co/hXN5kI974T pic.twitter.com/K6dAWduSI8 — ABC Radio Puebla (@abcradiopuebla1) October 22, 2020

"De inmediato recibió atención médica de soporte, y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 20", informó el Hospital de la Margarita mediante un comunicado oficial.

La dependencia aseguró que investigará el caso conforme a su reglamento institucional. "La Oficina de Representación en Puebla está comprometida a garantizar la seguridad social en beneficio de sus derechohabientes, y estará pendiente de brindar la atención necesaria al recién nacido, así como mantener informados en todo momento a los padres sobre su evolución".

El estado de salud del menor es reservado por su prematurez extrema, dijo el IMSS.

Gobierno de Puebla castigará a los responsables

El caso fue tan grave que llegó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien pidió que se investigue y castigue a los responsables. Incluso, dijo que solicitará una reunión con Zoé Robledo, director general del Instituto, para abordar el tema.

“El descuido en el IMSS de haber dado por muerto a un niño no se va a perdonar, el papá fue quien se percató que estaba vivo al encontrarlo llorando. (…) Los doctores que no estén con la tranquilidad emocional para atender a un niño así y que no puedan diferenciar si está vivo o muerto que pidan vacaciones o se vayan”, fueron algunas de las palabras del mandatario estatal quien no dejará impune esta situación.

(Con información de Javier Zambrano)