¡Ahora hasta en coreano! TikToker viraliza la historia de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Al mismo estilo de la coreana que inició el trend de TikTok que consistía en contar la historia del engaño a Karla Luna por parte de Karla Panini y Américo Garza, una usuaria de la plataforma de videos tradujo la historia de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La usuaria de TikTok @dalgi__cake realizó un video de 4 minutos contando toda la historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar en Coreano para que “el chisme se sepa por este lado del mundo”, pues en Latinoamérica es “tan popular que no hay quien no sepa de el”.

La historia incluye a Nodal, Ángela, Pepe Aguilar y Cazzu, la rapera argentina por quien se popularizó el chisme por toda Latinoamérica. Además, retoma elementos icónicos como el que Ángela aseguró que iba a “ser tía” por el nacimiento de Inti, la hija de los dos cantantes. O, el famoso “fan de su relación”, sin olvidar el “por qué eres tan coqueta Ángelita”.

¿Dónde se conocieron Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar se conocieron en 2018, en la gira Jaripeo Sin Fronteras, en la que Nodal formó parte del show en el que participó toda la dinastía Aguilar.

Después, volvieron a compartir escenario, pues formaron parte del homenaje a la música mexicana realizado para la edición 2019 de los Premios Juventud.

Sin embargo, el inicio de la historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar podría haber iniciado en 2020, cuando colaboraron para la canción Dime Cómo Quieres, por el tiempo que debían pasar juntos.

Tal y como lo dice la canción, su papá lo “corrió” pues varios medios, en esa época, afirmaban que Nodal había declarado su interés por la hija de Pepe Aguilar, pero él se opuso porque ella acababa de cumplir 17 años y el cantante estaba a punto de celebrar su cumpleaños 22.

Después de ello no volvieron a tener contacto, o al menos no registrado en público, lo cual coincide con la declaración de Ángela sobre que era “una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar”.

Poco tiempo después Christian Nodal inició una relación con Belinda, la cual terminó después de un año y medio, pese a que ya se habían comprometido. Aunque ninguno de los dos compartió las razones por las que terminaron, en redes sociales especulaban que su vínculo terminó porque el cantante ya quería tener un hijo y Beli aún no se sentía lista.

Inmediatamente después de terminar con Belinda, Christian Nodal inició una relación con la rapera Cazzu, con quien incluso tuvo una hija. El vínculo amoroso que inició en 2022 terminó oficialmente el 23 de mayo de este año.

Un par de días después, comenzaron los rumores en redes sociales, entre quienes aseguraban que Christian Nodal había iniciado una relación con Ángela Aguilar, pues estaban pasando mucho tiempo juntos, e incluso ella utilizaba una cadena, accesorio común de él.

Sin embargo, fue hasta hoy que Ángela Aguilar confesó que sí tienen un vínculo amoroso, pero no es nuevo, sino que ya había iniciado años atrás.