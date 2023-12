Tips para mejorar tus fotos en las Villas Navideñas

Con la llegada de la Navidad, las calles de nuestro Centro Histórico se llenan de luces y adornos característicos de la temporada, creando escenarios muy interesantes para tomar fotografías. Incluso podría ser una excelente oportunidad para cambiar tu foto de perfil en las redes sociales. Sí, esa que tienes desde antes de la pandemia.

A menudo pensamos que necesitamos el mejor celular o una cámara profesional para capturar una buena imagen. Aunque estos dispositivos facilitan la tarea, la realidad es que no son tan importantes al momento de capturar una foto; lo más importante es tu creatividad y tener un poco de conocimiento muy básico de fotografía, no necesariamente a nivel profesional. Aquí van algunos tips que cualquier persona podría aplicar sin mucho esfuerzo para mejorar sus fotos navideñas.

1- No te muevas

Suena gracioso pero este es uno de los consejos más básicos a la hora de poder tomar una buena fotografía de noche. Durante el día no hay tanto problema por que el teléfono puede recoger la luz necesaria rápidamente para capturar la foto, en cambio de noche tu dispositivo requiere más tiempo para capturar la luz, elemento indispensable para una fotografía.

Sí te toco tomar las fotos a la familia te recomendamos llevarte un pequeño trípode o intentar mantenerte lo más quieto posible en lo que tu teléfono captura la foto.

2- No utilices el Flash de tu dispositivo en exteriores

Foto Especial I El Sol de San Luis

Como recomendación el flash se debe de utilizar solamente cuando te encuentras en espacios cerrados con muy mala iluminación, si lo que quieres es tomar fotografías de las luces navideñas con el flash. Esto generará que la fotografía se vea quemada y sobre expuesta, cosa que no ayudaría mucho al momento de querer sacar una buena foto del recuerdo.

3- No utilices el zoom

¿Será buena idea aumentar el zoom de nuestro teléfono para centrar a nuestro modelo? Déjame decirte que no siempre es la mejor opción. Puede que no lo notes a simple vista pero la mayoría de móviles no tienen un zoom óptico sino una simulación digital que lo que hace es solo agrandar la parte central.

Al pasar la foto al ordenador te darás cuenta que está pixelada y de muy mala calidad. Por lo que no hay necesidad de utilizar el zoom, simplemente colócate en un lugar estratégico donde puedas encuadrar la escena que requieres.

Foto especial I El Sol de San Luis

4-Elige bien al protagonista de tu foto

Foto especial I El Sol de San Luis

Es muy importante que ubiques bien a tu modelo. No es necesario que ocupe todo el espacio en tu foto pero si es importante que quede claramente identificado. Basta con tocar dos veces tu teléfono en la zona donde se encuentra tu modelo para que tu dispositivo reconozca el elemento principal de tu fotografía.