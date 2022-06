Shein responde a supuestos mensajes de auxilio por parte de sus empleados

Después de que se hiciera viral “El llamado de auxilio”, por parte de empleados de la marca Shein, la empresa salió a dar su postura a través de una de sus cuentas en redes sociales señalando que el contenido que se viralizó era falso.

La difusión de imágenes de etiquetas en los productos donde se pedía ayuda con mensajes escritos a mano o impresas supuestamente por empleados de las maquilas crearon controversia al sugerir que se denunciaba explotación laboral a niños y mujeres.

Puedes leer también: Se le fue lo humilde: redes critican a Danna Paola por no usar monedas

Usuarios de TikTok se encargaron de hacer viral el supuesto caso de abuso laboral que sufren los empleados en Shein con frases como: “Necesito ayuda”, “Me duelen los dientes” y otras más.

@sheinmex Recientemente, se han publicado varios vídeos en TikTok que contienen información engañosa y falsa sobre SHEIN. Queremos dejar muy claro que nos tomamos muy en serio los asuntos relacionados con la cadena de suministro. Nuestro Código de Conducta es estricto y prohíbe a los proveedores el uso de trabajo infantil, forzado o explotación laboral y no toleramos su incumplimiento. No toleramos ningún tipo de comportamiento que no respete lo ético y lo lícito. ♬ 原创音乐 - SHEIN Mexico

En cuestión de días Shein dio a conocer su postura a través de su cuenta oficial de TikTok, dijo que en la cadena de suministro no existen llamados de auxilio por parte de sus empleados de la maquila china.

Doble Vía No es Nezahualcóyotl, el hombre que posó para el billete de 100 pesos es otro

“Queremos dejar muy claro que nos tomamos muy en serio los asuntos relacionados con la cadena de suministro. Nuestro Código de Conducta es estricto y prohíbe a los proveedores el uso de trabajo infantil, forzado o explotación laboral y no toleramos su incumplimiento", publicó la compañía.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El video aclaratorio que lanzó Shein, tiene una duración de 15 segundos y en él mostraron las quejas de los usuarios con banco de imágenes, fotos de noticias ajenas a la marca y de años pasados y hasta el rostro de algunos usuarios que difundieron la noticia falsa.

Publicado originalmente en El Sol de León