¿Quieres vengarte de tu ex? Zoológico te permite que le pongas su nombre a cuchara o roedor

Si te rompieron el corazón como a Shakira y definitivamente no quieres saber nada de tu anterior pareja, déjanos decirte que las canciones con ‘tiradera’ como la que le escribieron a Piqué han pasado de moda, lo de hoy es ‘Cry Me a Cockroach’ (Llórame una cucaracha), una campaña lanzada por un zoológico de Estados Unidos, en el que podrás llamar simbólicamente con el nombre de tu ex a una cucaracha, roedor o vegetal y disfrutar de ver cómo se lo dan de comer a un animal.

Como cada año, el zoológico de San Antonio, en Texas, continúa con una curiosa tradición que cada Día de San Valentín lanza con dos grandes objetivos: contribuir a recaudar fondos para apoyar la visión del lugar y asegurar un futuro para la vida silvestre de sus especies, y a su vez, ayudar a muchos a superar el recuerdo de su expareja.

Te puede interesar: ¡Por poco y no hay boda! Novio responde que se casa por obligación en plena misa (Video)

Por tal motivo, recientemente el parque dio a conocer una vez más la invitación a su ya conocido evento, para que muchos ‘despechados’ se puedan unir a la diversión y así, puedas cantar literalmente como Paquita la del Barrio “Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas”.

¿Qué costo tiene el ‘Cry Me a Cockroach’?

De acuerdo a su publicación en Facebook y a su página web, por solo 5 dólares, los interesados podrán nombrar a un vegetal y por 10 dólares a una cucaracha con el nombre de tu expareja y así, el zoológico la servirá como un regalo a uno de sus animales.

Pero eso no es todo, si tu ex era realmente una 'serpiente', la oferta puede ser más grande, ya que también podrás nombrar una rata en su honor, y se la darán de comer a un reptil por solo 25 dólares. Asimismo, el zoológico pasará un video del momento en el que los animales serán alimentados.

Como muestra de apoyo a la recaudación de fondos de ‘Cry Me a Cockroach’, los clientes recibirán una tarjeta digital descargable del Día de San Valentín que compruebe la ayuda que brindaron al zoológico, misma que podrás compartir en las redes sociales con el hashtag #CryMeACockroach y además etiquetar a @SanAntonioZoo en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.

Y lo genial no se termina ahí, ya que, como parte de tu donación, tu expareja podrá recibir una tarjeta digital descargable del Día de San Valentín que le informará que una cucaracha, un roedor o un vegetal recibió su nombre y que se la dieron de comer a un animal en el Zoológico de San Antonio.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En caso de que de verdad quieras evidenciar a tu expareja, el zoológico también incluye un paquete especial por 150 dólares, en el que se podrá incluir un mensaje personalizado durante la transmisión, algo que ni a Shakira se le hubiera ocurrido.