Todo resfriado es Covid-19 hasta que se compruebe lo contrario: Cardozo Wong

A dos años de sobrevivir ante una pandemia por Covid_19, aún persiste la ignorancia y la negación de usar el cubre bocas por parte de la sociedad y por el bien de todos, las cifras de enfermos y muertos no son suficientes para que la gente escéptica crea en el virus que ha llegado afectar a millones en todo el mundo.

Deborah Belinda Cardozo Wong, Médico Cirujano egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, (UAT), ejerce su profesión en la capital potosina, ella como miles del servicio médico ante sus ojos ha visto centenares de casos por Covid_19, actualmente toma pruebas antígenos para detectar las nuevas variantes como las más recientes y más transmisibles, Ómicron y la subvariante Ómicron BA.2

La doctora Belinda Wong, hace un llamado a la población potosina, a vacunarse y a seguir utilizando el cubre bocas

En entrevista para esta casa editorial, Cardozo Wong, hace un llamado a la población para acudir con los profesionales, si presentamos síntomas y descartar que sea Covid_19, con el fin de no contagiar a los seres queridos y propagar el virus en nuestros centros de trabajo.

“Las pruebas se deben realizar a partir del cuarto día de síntomas, pero resguardarse desde el primer día. Porque las variantes Ómicron no dan positivo los primeros tres días de sintomatología”.

¿Cuáles son los síntomas de Ómicron BA.2? Los síntomas de Ómicron BA.2 son los siguientes: escurrimiento nasal, fatiga extrema, fiebre, tos, perdida de gusto y/o del olfato, vómito, dolor de garganta, diarrea, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, adultos ya vacunados presentan síntomas de remisión espontánea a los tres días.

Al salir positivo en las pruebas, se recomienda estar en reposo 10 días, en total aislamiento, comer saludable para fortalecer el sistema inmunológico, al salir negativos en nuestra segunda prueba, no debemos de bajar la guardia y seguir utilizando nuestro cubre bocas y mantener una sana distancia. Existe una probabilidad de que aún el paciente salga con un positivo tenue.

Las secuelas con esta nueva variante dependerán de cada organismo, puede quedar, tos persistente de hasta 30 días, sensación de agotamiento, dolores de cabeza intermitentes y sensación de falta de aire y ronquera.

La doctora, hace un exhaustivo llamado a vacunarse, “Vemos casos de personas mayores que no cuentan con sus vacunas, es muy triste ver que terminan en los hospitales y la mayoría pierde la vida por negarse a recibir las vacunas, está comprobado que pacientes de diversas edades salen victoriosos por tener su plan de vacunación completo, miles de personas durante dos años estuvieron invictos de no contagiarse, pero con las nuevas variantes y las fiestas decembrina no se escaparon de vivir esta mala experiencia, además es lamentable que a nivel federal no se maneje la pandemia como se debe, las cifras no mienten y los casos son reales”.

De igual manera recomienda a los niños que regresarán próximamente a clases, no quitarse el cubrebocas, "Han llegado casos de bebés de 4 meses y 5 años positivas, los infantes pueden llevar el virus a la casas".

¡No bajemos la guardia, no auto medicarnos y acudir inmediatamente con los especialistas!