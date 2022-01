¿Sufres de insomnio? podrían ser síntomas de problemas por depresión y ansiedad

Unos 40 millones de mexicanos sufren de algún trastorno del sueño; y el insomnio es el más frecuente por eso se hace un llamado a la población a prevenir las enfermedades crónicas y degenerativas, porque sin la atención médica adecuada, podría derivar en trastornos y serias repercusiones en la salud de la población de cualquier edad y condición social.

En algunos casos, el insomnio puede llegar a ser un síntoma de alguna psicopatología como la depresión o la ansiedad. En estos casos, además de seguir las recomendaciones para una buena Higiene del Sueño, también es necesario acudir con un profesional de la salud para poder abordar esta condición.

Para que la gente tenga un equilibrio emocional y un nivel de energía idóneo durante el día, el sueño es necesario, por ello es importante cuidar los hábitos y conductas para ir a dormir y con ello favorecer el sueño saludable.

Algunas de las recomendaciones que hacen los especialistas de la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña” de los Servicios de Salud señalan que para tener una Higiene del Sueño, es necesario que se preste atención básicamente a establecer un horario diariamente para ir a dormir y despertar, teniendo en cuenta la edad; si se tiene la costumbre de tomar siesta, no se deben exceder los 30 minutos de sueño diurno; evitar ingesta excesiva de alcohol, cafeína, chocolate, refresco y alimentos pesados previo a acostarse, así como realizar ejercicio regularmente pero no justo antes de dormir.

Otra de las recomendaciones es mantener la habitación de descanso bien ventilada, usar ropa cómoda, bloquear ruidos que distraen, evitar el uso del móvil, tabletas o computadoras, eliminar la mayor cantidad de luz posible, reservar su cama para dormir, y realizar un cierre de actividades del día mentalmente. Todo esto contribuirá a optimizar el descanso nocturno benéfico y que la agudeza mental no se resienta.

Para tener un ejemplo de la importancia de este tema, la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña” durante el periodo de enero a noviembre 2021, atendió un total de 23 consultas, 12 mujeres y 11 hombres de esos 17 tenían diagnóstico de insomnio, 3 de otros trastornos no orgánicos del sueño, uno por trastorno no orgánico del ciclo de sueño-vigilia y dos por trastorno no orgánico del sueño, no especificado.

Aunque siempre hay que tratar a cada persona de forma individual hay una serie de estrategias que pueden considerarse generales para tener verdaderamente un sueño reparador. Para prevenir los trastornos del sueño, si el problema ya está presente, lo más viable es acudir al psicólogo.