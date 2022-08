Sputnik V presume que su vacuna nasal protege contra todas las variantes del covid

Alexander Gintsburg, jefe del Centro Nacional de Epidemiología y microbiología de Gamaleya, informó que la vacuna nasal Sputnik V ha demostrado una alta eficiencia en la protección contra todas las cepas de Covid-19.

A través de las redes sociales de la vacuna, el gobierno ruso aseguró que esta presentación en forma inmunidad en las mucosas frente a todas las variantes del virus, además sostuvo que el Ministerio de Salud de Rusia la registró el 01 de abril de este año y ya se encuentra disponible para su uso.

La revista The Scientis señaló que la versión nasal de Sputnik V está entre las mejores de su tipo y sostuvo que "la inmunidad de las mucosas, creada por las inyecciones intranasales, es la mejor manera de inhibir la infección y terminar con la propagación comunitaria del virus”.

Los expertos entrevistados aseguran que “al ser un enfoque de vacunación relativamente poco estudiado, las vacunas nasales presentan obstáculos prácticos y financieros. Por ejemplo, los enfoques para medir la inmunidad de las mucosas van rezagados de los destinados a la inmunidad sistémica, lo que hace que sea más complicado demostrar la eficacia de las vacunas nasales en comparación con las versiones inyectadas más tradicionales, pero las ventajas son superiores y superan estos inconvenientes para muchos desarrolladores”.

BREAKING: Gamaleya Center head Alexander Gintsburg on nasal form of Sputnik: "We’ve observed that the currently available and already registered intranasal vaccine is demonstrating high efficiency in protecting against all strains, forming mucosal immunity to the pathogen." pic.twitter.com/7LZ39bg2AV — Sputnik V (@sputnikvaccine) August 15, 2022

Aun que aseguran que ya está registrada, hasta el momento no se ha dicho como es que se va distribuir a nivel mundial, asimismo, no hay alguna posición oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Sputnik V inyectada está autorizada en 70 países, entre los que figuran México, Argentina, Venezuela y Bolivia, según el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR).

No obstante, la vacuna rusa no ha sido aprobada aún por la OMS, lo que significa que en diversos casos el certificado de inmunización con este suero no sirve para viajar a muchos países.

