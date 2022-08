Prueba del Papanicolaou se debe de realizar a las mujeres entre los 25 a 64 años de edad

La prueba del Papanicolaou es un tamizaje o cintología cervical que se practica a todas las mujeres en el grupo de 25 a 64 años de edad, para la detección oportuna de cáncer; desde la coordinación Auxiliar Médica de Salud Pública de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que dirige Abraham Moreno Juárez, llaman a la prevención.

En el marco de la Semana Nacional de la Sensibilización en Cáncer de Cuello Uterino, indican que se trata de una prueba que es sencilla porque se trata de una toma de células de endocérvix que se manda a analizar a laboratorio para tener un diagnóstico oportuno y determinar si la paciente se encuentra en una etapa temprana de cáncer.

El papanicolaou se debe realizar entre las edades de los 25 a los 64 años, que es período de inicio para la toma se citología vertical.

La frecuencia en que se debe practicar este examen preventivo es anual "cada año la mujer se debe estar haciendo sus detenciones, está se hace en los módulos de Medicina Preventiva, denominados módulos PREVENIMSS, todas las unidades de Medicina Familiar, cuentan con estos módulos, tenemos personal con habilidades y competencias e insumos necesarios para la toma de las nuestras, este proceso debe ser anual".

Una vez que ya se tienen dos citologías cervicales negativas, la siguiente se puede practicar hasta los tres años posteriores.

El especialista de la delegación estatal del IMSS, expresa al sector de las mujeres una serie de recomendaciones que se pueden practicar antes y después de éste análisis "antes de la toma se tienen que evitar las relaciones sexuales por 24 horas, la paciente no debe estar bajo ningún tratamiento tópico, es decir algún medicamento que se coloque en el área genital, debe estar sin gel lubricante y la recomendación principal es evitar tener contacto sexual y que la paciente no esté cursando ninguna infección bacteriana porque ésta genera secreción, se puede dificultar la visualización de las células, posteriormente a la realización de este análisis, no hay ninguna recomendación más que esperar los resultados médicos".

Sostuvo que esta prueba no es invasiva solo se utiliza un espejo; el personal coloca un citobrush con el que toma las células de la parte interna y una espátula que va a tomar las células de la parte externa, se trata de un procedimiento incómodo pero no doloroso, es muy rápido y posterior a la toma de Papanicolaou, no se debe hacer nada en particular.

En relación al período menstrual mencionó que la prueba se debe practicar en relación al día 14, es decir después del día 1 de sangrado, a mitad del ciclo menstrual "la mujer no debe de estar dentro de su periodo porque va a dificultar la lectura de lo que es esta prueba".

Para que las mujeres estén tranquilas sobre este procedimiento, menciona que no tiene secuelas ni consecuencias de ningún tipo.

"Es importante no dejar pasar este examen, porque es una estrategia para detectar el cáncer de manera oportuna, vamos a tener una mayor posibilidad de diagnosticar el cáncer y mejorará su nivel de vida. La gran mayoría de casos que detectamos se hace cuando ya van en etapas más invasivas y dónde se requieren ya tratamientos invasivos como la quimioterapia, radioterapia e inclusive una cirugía radical y en casos desafortunados puede llevar a la muerte"