¡No te olvides de tu piel! Aquí la importancia de protegerla durante la cuarentena

Con el coronavirus (Covid-19) hemos escuchado incesablemente que no debemos tocarnos la cara, pues es a través de ella que los virus pueden ingresar al organismo y empezar a propagarse.

Sin embargo, pocos hablan de lo sensible que puede ser la piel del rostro y también de las manos. Es por eso que se debe tener un cuidado especial no sólo durante esta cuarentena, sino de forma habitual para evitar problemas de la dermis.

Por eso, el médico estético Juanjo Duque, también experto en dermatología, compartió a El Sol de México algunos consejos.

"Nosotros tenemos en la cara las mucosas principales que con sólo respirar y hablar podemos ingresar al organismo todas las bacterias, incluso hasta por los oídos, por eso es recomendable que siempre nos lavemos las manos antes de tocarnos la cara,” explicó el doctor.

Foto: Pixabay

Es muy común escuchar que algunas pieles son más sensibles que otras, el experto dijo que la sensibilidad se da por zonas, "puede darse en cara, cuello y escote, pero también se puede presentar en el cuero cabelludo o las manos", añadió que se debe tener precaución para notarlo “antes de que el problema sea más grave y sea razón de ir al doctor por tratamiento”.

Comentó que los principales síntomas de la piel sensible son resequedad, hinchazón, enrojecimiento y erupciones y las causas pueden ser: deshidratación, ya sea por falta de agua o sudoración en exceso, el estrés o falta de descanso -que puede llegar a causar la cuarentena-, el desequilibrio hormonal, sobre todo durante el ciclo menstrual y el exceso de uso de jabones o detergentes que alteran el PH.

Foto: Pixabay

El también cirujano en medicina estética reconstructiva y antienvejecimiento compartió las recomendaciones básicas para un cuidado ideal de nuestro rostro y de nuestra piel en este periodo de contingencia.

-Uso de guantes: siempre usarlos para limpiar los platos y utensilios sucios.

-Hidratación: hidratar tu piel, es muy importante, bebe suficiente agua y usa cremas hidratantes.

Foto: Pixabay

-Nivelación de PH: procura usar jabones hipoalergénicos, de PH neutro o de manteca de karité.

-Uso de protector solar: Importantísimo usar protector solar, incluso bajo techo. Las manchas aparecen con la edad y aunque no estés bajo la luz del sol, no significa que los rayos UV no te afecten.

-Alimentación: Nutre a tu cuerpo con vitaminas A, C y E. La A la encuentras en brócoli, espinacas, zanahorias, melón y mango, también en el pollo y pavo. El melón, brócoli, espinacas y pimientos son buena opción de vitamina C, y claro los cítricos y también las moras. Y para la E: almendras, avellanas, semillas de girasol, y espinaca y brócoli.

Duque hizo hincapié en que no hay que visitar al doctor sólo cuando presentemos anomalías, sino que lo hagamos un hábito rutinario, por lo que recomendó asistir a consulta con un cosmiatra, dermatólogo o médico cirujano con especialidad en estética reconstructiva y antienvejecimiento, una vez cada dos meses.