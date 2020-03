Consiente a tu mascota durante esta contingencia

Es el momento de ponerle mayor atención, a nuestras mascotas que son integrantes muy importantes de la familia, ahora que tenemos tiempo en casa, es importante bañarlos, córtales sus uñas, limpiar oídos, además revisar que tengan todas sus vacunas. Y sobre todo brindarles mucho amor incondicional como ellos lo dan día con día.

Aquí te damos algunos tips, por parte de la veterinaria Zootecnista, Raquel Quevedo Torres, Egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien platicó para esta casa editorial El Sol de San Luis, dio a conocer que las clínicas veterinarias siguen ofreciendo sus servicios, tomando en cuenta medidas de higiene ante la contingencia, en el sector salud animal con todo lo necesario.

Por lo tanto, la Doctora explicó que en esta época podemos revisar que nuestra mascota cuente con su carnet de vacunación, con todas sus vacunas. “Los dueños no les dan el seguimiento como se debe, ellos pueden llegar a morir a causa de “Moquillo canino”, una enfermedad muy dolorosa que afecta al sistema nervioso. Paralelo de la vacunación viene la desparasitación, “Aquí se recomienda realizar un examen del excremento para saber si el paciente está libre de parásitos”.

Destacó que es muy importante la higiene, por lo cual “Animal vet” recomienda tener muy limpio el pelaje de mascota libre de nudos y rastas en esta época de contingencia, aunque ellos no enferman del Covid 19 es muy importante estás recomendaciones, lavarse muy bien las manos antes y después de tocar a nuestras mascotas. Recomendó no sacar a los perros a lugares concurridos, y no realizar paseos largos, en caso de que tu mascota salga hacer sus necesidades fuera de casa es importante limpiar sus patitas y pelaje con un antiséptico.

También en la clínica ofrecen el control de pulgas y garrapatas, “aplicamos un tratamiento y medicamentos, además les podemos ofrecer una buena asesoría sobre la alimentación que es muy importante” .

En la clínica se tiene a la venta accesorios para tu mascota, como camitas, collares, correas, juguetes para entretenerlos en casa, y botanas sanas. Durante esta contingencia nuestras mascotas pueden controlar nuestra ansiedad y psicosis ante la pandemia, con divertidas actividades los mantendremos ágiles y alertas, jugar con ellos es muy terapéutico y entretenido, abrazarlos nos da una sensación de calma y paz.

Nuestras mascotas muchas veces están olvidados en el hogar, por nuestra actividades cotidianas, por lo tanto debemos de aprovechar este momento que nos tocó vivir, Sin duda en estos días nuestras mascotas son los más felices de que los amos convivamos las 24 horas.