Candida auris: el hongo súper resistente que ya se expande por la mitad de EU

Autoridades sanitarias de Estados Unidos están en alerta por el aumento de casos del hongo Candida auris, debido a la gran resistencia del organismo a los fármacos con los que se combate.

Presente en más de la mitad de los 50 estados norteamericanos, este hongo mortal se extiende con rapidez en los centros médicos, según indica un artículo publicado en el Annals of Internal Medicine.

Expertos califican a este hongo como una grave amenaza para la salud mundial, y el aumento de casos se relaciona con la pandemia de covid-19. El hongo candida auris representa un problema ya que, a diferencia de otras especies, es difícil de identificar y es resistente a los medicamentos que se recetan para tratar infecciones por hongos.

Candida auris: el hongo resistente a los medicamentos

La candida auris o C. auris es el hongo responsable de graves infecciones que se propagan en los centros de atención médica. Se caracteriza por ser una levadura ovalada, normalmente se presenta como colonias rosadas, blancas o moradas. Tiene la capacidad de crecer en temperaturas de 37° a 42° y con altas concentraciones de sal, según el estudio Multidrug-Resistant Candida haemulonii and C. auri (Candida haemulonii y C. auris resistentes a múltiples fármacos, Tel Aviv, Israel).

El artículo “Candida auris: descripción de un brote” explica que este organismo es resistente a los detergentes, a la luz ultraviolenta y a otros métodos de limpieza. Es capaz de formar biopelículas (capas de bacterias u otros microbios), lo que favorece su adherencia a las superficies.

Se detecta varios días o semanas después de su ingreso al centro médico y durante ese tiempo se puede propagar de paciente a paciente. Puede permanecer por varios meses en la superficie y su eliminación presenta dificultades. A pesar de los avances que se tienen acerca de la candida auris, aún desconoce mucho sobre sus características biológicas.

Descubrimiento y su expansión en América

El hongo candida auris fue identificado en 2009 en Japón, pero se aisló en el año 2006, procedente del conducto auditivo externo de un paciente del hospital geriátrico de Tokio, desde entonces se ha detectado en 35 países. Un estudio reveló que este hongo encontrado en el paciente estaba relacionado con otras especies de candida, pero se diferenciaba porque podía crecer a 42°C, por lo que propusieron la nueva especie, Candida auris, explica el artículo.

El pasado 6 de febrero del 2021, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó del aumento de brotes de candida auris. El primer brote en América se registró en Venezuela en marzo del 2012, a partir de ahí, se han reportado brotes y casos aislados en diversos países del continente americano como en Colombia (2015), Estados Unidos (2016), Panamá y Canadá (2017), Chile y Costa Rica (2019).

Países y territorios de la Región de las Américas con casos confirmados, probables y colonizados de C. auris por año del primer hallazgo, 2012 – 2020 / Foto: Captura de Pantalla | OPS

Según el artículo Worsening Spread of Candida auris in the United States, 2019 to 2021 (Avance de la propagación de Candida auris en los Estados Unidos, 2019 a 2021), se registraron un total de 3270 casos clínicos y 7413 casos de detección de candida auris en Estados Unidos hasta el corte del 31 de diciembre de 2021.

Los casos clínicos aumentaron de un 44% en 2019 a 95% en 2021. Entre estos dos años, 17 estados de ese país presentaron su primer caso de C. auris. Su tasa de mortalidad es de 30-60 por ciento, basado en un número limitado de pacientes.

¿Por qué la candida auris es un problema?

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informa que la candida auris es peligrosa porque:

Causa graves infecciones en el torrente sanguíneo e incluso la muerte

en el torrente sanguíneo e incluso la muerte Es resistente a las tres principales clases de fármacos antimicótico s, utilizados comúnmente para tratar infecciones por hongo candida

a las tres principales clases de s, utilizados comúnmente para tratar infecciones por hongo candida Se ha propagado rápidamente en más de una decena de países

en más de una decena de países Es difícil de identificar, pues puede ser confundida con otros tipos de hongos

