Autocuidados de salud mental durante contingencia COVID-19

La crisis que estamos viviendo a nivel mundial provocada por el COVID-19 ha creado una incertidumbre e impacta no solo en el plano de la salud física, sino en todas las demás áreas de la vida de una persona. Los gobiernos de muchos países han tomado medidas para frenar lo más que se pueda esta pandemia; desde el cierre de fronteras nacionales e internacionales, suspensión de gran parte de las actividades en las que pueda haber mayor riesgo de contagio, tales como eventos masivos, museos, cines, gimnasios, clubes deportivos, fiestas, parques, con el fin de permanecer lo más que se pueda en nuestras casas.

Observamos que muchas de las actividades agradables que estábamos acostumbrados a hacer, de forma abrupta se han interrumpido y esto puede provocar consecuencias en nuestro estado de ánimo.

Por lo cual Frente a esta contingencia sanitaria, hemos tenido que realizar un cambio drástico en nuestras rutinas y estilo de vida, además del aislamiento social y que hay un elemento externo que puede poner en riesgo nuestra salud física y la de nuestros seres queridos. Cuando ocurre un evento crítico como el que estamos viviendo, el cuerpo y la mente tiene que adaptarse a esta nueva situación, es comprensible que, en estos momentos, experimentes ciertas emociones como, tristeza, aburrimiento, tensión, preocupación, irritabilidad, entre otras. pero algunas veces puede provocar síntomas más intensos o incluso el desarrollo de diferentes trastornos psicológicos. Es por esto que es de suma importancia conocer diferentes estrategias para cuidar de nuestra salud mental.

La Licenciada en Psicología, Ana Lucía González, nos comparte algunas de las estrategias que puedes realizar para cuidar nuestra salud mental son las siguientes:

Evita el exceso de información:

En estos momentos, la mayor parte de la población usa como estrategia de afrontamiento, el querer estar siempre informados de lo que pasa minuto a minuto, los noticieros, las redes sociales, las conversaciones que tenemos, etc… gira en torno a la pandemia, esto nos puede agotar mentalmente, aumentar la ansiedad ya que se vuelve inevitable olvidarse por algunos momentos del coronavirus. Limita la exposición al tema, toma descansos de las redes sociales, busca diferentes temas de conversación con las personas que te rodean, limita las horas que pasas viendo noticias malas. También algo que es de suma importancia, cuando quieras estar informado, recurre a fuentes de información confiables y evita compartir información que no sea de una fuente seria.

Mantente conectado con la gente.

El sentimiento de soledad en estos momentos puede ser uno de los principales miedos. En la actualidad, gracias a la tecnología, tenemos diferentes maneras de estar conectados con nuestra red de apoyo; el mantenernos en buena comunicación con las personas, tales como familia, amigos, compañeros de trabajo, etc… puede promover el bienestar emocional.

La asociación mexicana de salud hospitalaria (2020), recomienda algunas estrategias para mantener tu red de apoyo:

Crear una lista de las personas significativas para ti. No importa el número de personas que agregues en la lista, sólo haz una lista general de esas personas que te importan, después mantén contacto con esas personas, puede ser através de las diferentes herramientas tecnológicas que tenemos como, llamadas por teléfono, whatsapp, facetime, mensajería, Facebook, Skype, Messenger, zoom, entre otras.

Trabajar y estar en casa:

Si en tu caso, estás realizando “home office” toma en cuenta algunas estrategias para evitar el “agotamiento mental”. Es importante que aun cuando te encuentres en tu casa trabajando, establezcas distintos autocuidados, tales como, tus rutinas de higiene personal, no solo el lavarse las manos como se ha sugerido sino también, bañarte, cambiarte de ropa, etc….; establece horarios específicos para únicamente dedicarte al trabajo, por ejemplo si vas a trabajar de 9:00 a 1:00pm; en esos momentos no realices otra actividad, como por ejemplo, limpiar la casa; establece diferentes espacios para diferentes actividades; por ejemplo un espacio para actividades de ocio, otro lugar para descansar, otro lugar para trabajar, etc… el no encontrarte en el mismo espacio (por ejemplo: tu cuarto) puede ayudar a engañar a tu cerebro y que sientas que no es “lo mismo todos los días” (Gómez Pimienta, 2020).

Otra sugerencia que puedes hacer es alternar las actividades agradables con las desagradables. Cuando inicies el día organiza tu día con las cosas que debes de hacer y las que te agradan hacer, intenta alternarlas, para que tu día sea menos pesado (Recuerda trabajar con tu autorregulación para que puedas terminar tus actividades que son prioritarias).

Manejo de emociones (¿Cuándo es adaptativo o desadaptativo?)

Como mencioné al inicio, en estos momentos es comprensible que puedas estar experimentando múltiples emociones, principalmente emociones negativas, tales como el miedo. El miedo es una emoción adaptativa, nos ayuda a estar preparados para la acción, para mantenernos alertas; pero a veces ante situaciones críticas se puede desencadenar sentimientos de pánico, fobias irracionales y síntomas de ansiedad.

Lo primero que tenemos que hacer, es empezar a observar y aceptar las emociones y sentimientos que experimentamos, al detectar estas emociones, podemos buscar estrategias para afrontarlas, por ejemplo, a través de actividades que puedan generar emociones positivas, tales como, bailar, dibujar, cantar, hacer ejercicio, meditar, pensar en las cosas por las que estamos agradecidos. También podemos aprovechar este tiempo para realizar actividades nuevas que siempre estamos postergando a falta de tiempo, por ejemplo, hacer un rompecabezas, planificar algún proyecto nuevo, hacer pequeñas modificaciones en la casa, etc… Esto puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo y sentirte cada vez mejor.

En algunos casos puede que se presente síntomas de ansiedad, por lo que es importante que la detectes a tiempo para tratarla. Observa si presentas un malestar intenso y 2 o más de los siguientes síntomas:

•Insomnio, dificultad para dormir o despertarse varias veces durante la noche.

•Irritabilidad,

•Sensación de intranquilidad

•Sensación de presión en el pecho

•Dificultad para respirar

•Dificultad para relacionarse con las demás personas

•Cambios de humor drásticos

•Cambios en los hábitos (de alimentación, sueño, rutina)

Si llegas a detectar estos síntomas ya sea en ti o en alguna persona cercana a ti, es recomendable que acudas con un especialista de la salud mental.

El Centro Potosino de Psicoterapia y Psicotraumatología, está conformado por un grupo de especialistas en distintas áreas de la Psicología y psiquiatría con más de 10 años de experiencia, con el objetivo de brindar atención psicológica de calidad relativa al tratamiento y prevención de problemas de salud mental. Tenemos el compromiso de ofrecer una atención profesional de calidad, procurando la propia superación y formación continua, para satisfacer cada una de las necesidades de nuestros pacientes.Autocuidados de la salud mental durante la contingencia del COVID-19