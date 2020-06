Queman a cuatro cachorros en la Huasteca Potosina. La perrita se muestra desconsolada

La madrugada de hoy fueron localizados los restos de cuatro cachorros de perro totalmente incinerados en la comunidad Rancho la Hincada en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí ante la mirada triste de su madre. Hasta el momento se desconoce si fue un hecho premeditado o incidental.

Las fotografías son conmovedoras por la expresión de la perrita por lo que se han hecho virales.

En la página oficial de Facebook de Rancho La Hincada se hizo la publicación del suceso con el siguiente texto:

"Hoy nos tocó asistir uno de los escenarios más dolorosos que me podía imaginar. Ver y sentir el sufrimiento tan de cerca te hace no entender muchas cosas. ¿Por qué tienen qué pasar estas cosas me pregunto?

No sabemos si fue un accidente o fue intencional, lo que si no podemos ignorar es la ayuda que ellos necesitan, las atrocidades que viven día a día, el maltrato, el desprecio, el frío, el hambre, el dolor.. Tenemos tanto que aprender y qué cambiar como sociedad y como personas.

Todos podemos ayudar a que estas cosas no ocurran, estos pobres inocentes y miles más llegan al mundo para tener un vida lamentable, una vida que si pudiésemos elegir nadie la elegiría. Venir al mundo para esto, es mejor no haber venido nunca.

Asociaciones de protección animal han mostrado su repudio por lo acontecido con los callejeritos, por lo que piden se investigue el caso y se castigue a el o los responsables.