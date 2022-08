¿Qué tan recomendable para la salud es la cerveza? aquí te decimos

Es un tabú que la cerveza es buena para la salud, ya que su consumo moderado o no, propicia una serie de enfermedades entre ellas la obesidad, al igual es mentira que cure o inhiba la diabetes, consideró la nutrióloga potosina Jessica Anahí Velázquez Sánchez.

En un estudio recientemente publicado en Europa, se explicó que el tomar cerveza en un lapso de 3 a 4 días a la semana de manera moderada, está asociado con el menor riesgo de diabetes, incluso después de tener en cuenta el consumo promedio de alcohol semanal, debido a que las personas que tomaban de 5 a 6 cervezas durante este lapso de tiempo tenían un riesgo de 21 por ciento menos de padecer esta enfermedad crónica. Sin embargo a decir de la experta no hay tantas bondades en este tema.

“Es un mito, muchos relacionan que por el magnesio en la cebada ayuda a los diabéticos, pero en la cerveza encontramos muchas sustancias que lejos de ayudarnos a controlarla, puede desencadenas altos niveles de azúcar en la sangre y afectar la absorción correcta de los medicamentos”.

Al igual, refirió que es un hecho que el tomar esta bebida también provoca obesidad pues el consumo de ésta como el de otras bebidas alcohólicas son dañinas para la salud ya que el metabolismo del cuerpo no sabe qué hacer con las sustancias que tiene.

Es sabido que puede deteriorar al organismo o provocar obesidad, es por eso que es recomendable tomarla con responsabilidad.

“Cualquier bebida alcohólica, sí o sí, va incrementar la masa grasa, dado que no hay forma de aprovechar esta sustancia que ingerimos, sino todo lo contrario, el cuerpo no lo puede aprovechar y puede generar también enfermedades adictivas, crónicas, cuestiones hepáticas”.

Para los amantes de la cerveza, no todo está perdido porque a pesar de que muchos piensen que su consumo es totalmente negativo para la salud, hay que recalcar que tiene algunos temas positivos según se indica en investigaciones de salud, que reduce el riesgo de ataque cardíaco, como lo informa The American Journal of the Medical Sciences, que sostiene que tomar cerveza con moderación, brindará al organismo más cantidades de vitamina B que el propio vino tinto.

