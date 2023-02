¿Por qué la chaviza ya no sube fotos de su cara a Instagram? Tiktoker lo explica

Desde las palabras más virales hasta los retos que se pone la chaviza a través de redes sociales son analizadas por una millennial y en esta ocasión explica el por qué las nuevas generaciones ya no suben fotos de su cara a Instagram.

¿Te habías percatado de esto?, posiblemente sí tienes un hijo, hermano o sobrino de 18 años para abajo sí y la creadora de contenido @soytreintoker detalla algunos de los factores. ¡Te sorprenderás!

A principios de su lanzamiento, la red social Instagram era ideal para compartir fotos de viajes, pasatiempos, actividades y más, sin embargo, poco a poco ha ido evolucionando.

La chamacada ya no postea tantas fotos debido a estas 4 razones

En una encuesta realizada por la tiktoker, la “chamacada” ya no postea tantas fotos debido a cuatro razones, dos de ellas resultan sorprendentes hasta para los padres de familia.

“Primera inseguridad en los comentarios, desde comentarios negativos hasta el típico papá que pone 200 corazones con carita llorando que para ellos es gringe”, es la principal razón, sin embargo, a lo largo del video ella comenta tres verdaderamente sorprendentes.





“Close friends", miedo a no tener likes y no ser tan "aesthetic"

La importancia de las redes sociales en la vida de las nuevas generaciones es verdaderamente sorprendente y el que la chaviza no comparta tantas fotos en Instagram puede también tener razones sumamente interesantes.

“No es que no publiquen, es que tú no lo puedes ver, ya sea porque tengan otra cuenta o lo suban todo a close friends para que no lo puedan ver los papás o los tíos, porque recordemos que nosotros vivíamos en una generación que no teníamos a los papás chismeando de todo, pero, ellos ya lo tienen”.

En el tercer punto @soytreintoker explica que el miedo a no tener tantos likes puede también ser mal visto para los chavos, mientras que en el punto cuatro, para explicar el por qué las nuevas generaciones no suben tantas fotos de su cara a Instagram, ella explica que la presión social de lograr una foto “aesthetic” también es un factor que el millennial no entendería.

