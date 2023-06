Víctima del intenso calor: perro policía muere sofocado dentro de una patrulla en Texas

El pasado 12 de junio, el poblado de Houston, Texas recibió la lamentable noticia del deceso de un integrante canino de la unidad K-9 del departamento de policía.

Las altas temperaturas que han azotado la ciudad llegan hasta casi los 40 grados centígrados; esto, más el incremento de temperatura dentro de un vehículo fueron letales para Aron, un perro de 4 años de edad y con un año y medio de servicio dentro de K-9.

El departamento de policía de Texas (HPD por su siglas en inglés) esclareció la situación mediante un comunicado que compartió en redes sociales, y explicó que se trató de un trágico accidente.

Resulta que el cuidador de Aron lo dejó dentro de la patrulla con el motor y aire acondicionado encendido, una práctica, que como asegura el comunicado, es “necesaria y común” entre los oficiales cuando la participación del agente canino no es requerida durante el trabajo policial.

Ilustrativo. Foto: Houston Police Department

Sin embargo, cuando el oficial regresó a la unidad, se dio cuenta de que Aron estaba en agonía, pues el sistema de aire acondicionado había dejado de funcionar debido a una falla del vehículo.

Fue transportado de emergencia a una clínica veterinaria, pero finalmente sucumbió al calorescribieron en su comunicado.

HPD aclaró que los vehículos de los oficiales a cargo de K-9 están equipados con un sistema que notifica al cuidador, activa el claxon y baja las ventanas automáticamente si por alguna razón el vehículo deja de funcionar; lamentablemente en este caso no sucedió, por lo que se encuentran investigando el motivo, para evitar situaciones similares en el futuro.

Ilustrativo. Foto: Houston Police Department

Además, aseguraron que todos los vehículos de HPD serán inmediatamente inspeccionados para asegurar que el sistema de emergencia funcione correctamente.

Por favor mantengan al cuidador de Aron y todo el equipo de K-9 en sus plegarias mientras lloran la pérdida de Aronfinalizaron su comunicado.

HPD Statement regarding the death of K9 Aron#hounews pic.twitter.com/qx8CU2ny4L — Houston Police (@houstonpolice) June 13, 2023

