Obesidad, ¿Podemos llegar a ella sin darnos cuenta?

La obesidad no sólo es un tema de peso o talla de ropa, sino un problema de salud que no debemos ignorar. Sin embargo, si bien sabemos que la obesidad no aparece de un día para otro, ¿es posible llegar a ella sin darnos cuenta? Daños a la salud y estigmas por romper.

Vivimos en una sociedad que nos señala constantemente nuestra apariencia, esos “defectos físicos”, y el sobrepeso y la obesidad no son la excepción. Nadie tiene derecho a juzgar nuestra apariencia, mucho menos a basar nuestro valor en ella, pero hay algo verdadero: una acumulación de grasa puede derivar en problemas de salud.

¿Qué es la obesidad y cuáles son los criterios para definirla?

La obesidad, es la acumulación anormal de grasa que ocasiona un estado de inflamación crónico y es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad desde 1985, por lo que va más allá de algo estético o cultural.

La forma más simple y conocida de medir esta acumulación de grasa para definir si es sobrepeso u obesidad, es el índice de masa corporal (IMC), el cual divide el peso en kilos, entre el cuadrado de la talla en metros, para obtener una medida internacional.

En general, una persona con un IMC igual o superior a 30, es considerada con obesidad y con un IMC igual o superior a 25, pero menor a 30, con sobrepeso. Sin embargo, el especialista señala que puede tener sus fallas.

Por ejemplo, existen personas de apariencia delgada, cuyo IMC está en un rango normal, pero al analizar sus porcentajes de hueso, músculo y grasa, este último es elevado, lo cual también los pone en riesgo, pues suele ser lo que se conoce como grasa visceral, la asociada a problemas de salud, sin importar tu complexión.

¿Puedes llegar a un estado de obesidad sin darte cuenta?

Es difícil no darnos cuenta de un aumento de peso: el espejo, la talla de blusa o pantalón, son señales de que nuestro cuerpo cambia. Sin embargo, no siempre lo asociamos a un problema y mucho de esto tiene que ver con un tema cultural.

Hemos vivido con creencias erróneas sobre el cuerpo. Por ejemplo, asociar a la maternidad a un sobrepeso; es decir, que después de tener un hijo, sea natural mantenerte kilos arriba.

Pero ojo, no hablamos de aumentar 5 o 7 kilos, mucho menos de la “obligación” de volver al cuerpo de antes de tener hijos o bajar de peso a la semana de parir, pero sí podemos llegar a confundirnos con la idea de que 20 kilos arriba es algo normal o natural, incluso tiempo después de haber sido mamá.

Y no es un tema de género, también los hombres se ven afectados por estas ideas. No podemos negar que se asocia al matrimonio o la edad, con un abdomen voluminoso en los hombres. Si bien es cierto que con la edad podemos perder masa muscular y aumentar grasa, también lo es que muchas veces lo dejamos pasar.

Finalmente, tendemos cometer el error de que, cuando ya no nos queda una talla porque empezamos a acumular grasa, compramos la siguiente, en lugar de hacer algo por cambiar nuestros hábitos y, de esta forma, prevenir no sólo la obesidad, sino sus consecuencias.

También te puede interesar: Obesidad puede aumentar el riesgo de hospitalización y fallecimientos por covid-19. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer obesidad?... La alimentación es considerada la principal responsable del aumento de peso, pero no es la única, también está la inactividad física e incluso nuestros genes.

Los mexicanos contamos con genes que nos hacen acumular grasa, en especial del tipo visceral. Cuando esto se suma a una mala dieta, asociada con los cambios en la alimentación tradicional de diferentes regiones del país, y la falta de actividad física, da lugar a un incremento en los niveles de obesidad.

De ahí la importancia de los cambios en el etiquetado implementados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud, pues de esta forma podemos analizar lo que comemos.

Finalmente, existe otro fenómeno que muchas veces desconocemos: las personas obesas presentan una pérdida de músculo, conocido como sarcopenia, condición que también es culpable de que algunas personas se vean más delgadas, pero no por músculo, sino por grasa.

¿Cuáles son los riesgos de la obesidad?

Uno de los principales problemas de la obesidad, es el síndrome metabólico, una gran inflamación, y la responsable de que las personas con esta enfermedad sean más vulnerables al covid-19.

De igual modo, se trata de un factor de riesgo importante para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, infartos al corazón e incluso cáncer, como el cáncer de mama (en hombres y mujeres), de colon y pulmón.

Y no es lo único, la obesidad está ligada a diferentes padecimientos, como la cirrosis hepática, que actualmente no es tanto una consecuencia del alcohol como de la grasa, señala el experto. Pero también, puede causar infertilidad en mujeres, enfermedades tiroideas y preeclampsia o eclampsia en mujeres embarazadas que aumentan mucho de peso.

Finalmente, en adultos mayores se asocia a un aumento de fracturas y, a nivel emocional, la depresión se liga a una mayor acumulación de grasa, explica el Dr. Córdova.

¿Cuál es el mejor tratamiento para la obesidad?

Aunque pensemos en bajar de peso como la fórmula perfecta para luchar contra la obesidad, la realidad es que necesitamos hacerlo de manos de los expertos y, tomando en cuenta también el factor emocional.

Lo primero es definir si se padece sobrepeso u obesidad y si esa obesidad ya presenta problemas de salud. En cuanto al abordaje, la dieta y actividad física son clave; al respecto, es importante no enfocarnos en el ejercicio intenso, pues si nunca te has ejercitado, podrías sufrir una lesión. Busca apoyo en los programas de los expertos en salud, ya sea en el sector público o privado.

Por otro lado, existen algunos casos en los que se puede requerir el apoyo de Bio Nutraceuticos para la pérdida de peso, siempre acompañados de un estilo de vida saludable con dieta y ejercicio, pues no hay curas mágicas para esta enfermedad.

Pero así como tratamos la parte física para prevenir complicaciones por la obesidad, también se necesita el apoyo psicológico en el tratamiento de la obesidad, pues muchas veces este aumento de peso puede tener un trasfondo emocional o psicológico.

¿Sabías que en México durante la pandemia, en promedio subimos entre 7 y 9 kilogramos individualmente? El encierro y cambio de hábitos impactaron de manera negativa en muchas personas, pero sin duda es una gran oportunidad para revisar nuestros hábitos y comenzar a cuidar nuestra salud.

La obesidad no es algo que tengamos el derecho de señalar en otros, incluso pensando en “su salud”, pero sí una condición que debemos atender de forma personal y responsable. Lejos de la apariencia, la acumulación de grasa puede traer consigo complicaciones que reduzcan nuestros años y calidad de vida, no lo permitas.

