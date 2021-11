Qué considerar para no sufrir en la mudanza

Algo que sí o sí viviremos por lo menos una vez en la vida es la tan desgastante y fastidiosa mudanza; el cambiar de domicilio puede tomar varios días incluso semanas dependiendo de todo lo que tengas que llevar. Para muchos es un trabajo pesado, pero necesario para poder comenzar una nueva vida en otro lugar.

Es normal sentirse estresado al toparse con la enorme cantidad de cosas que tienes que llevar y no saber por dónde empezar. Respira profundo y comienza a organizarte para saber cómo acomodar todas tus pertenencias para poder trasladarlas.

Si ya tienes decidido dónde será tu nuevo hogar, antes de realizar todo el cambio asegúrate que esté en perfectas condiciones, si quieres pintar o cambiar el piso, hazlo antes de instalarte. Ahorrarás en tiempo e incomodidades.

Emplea cinta aislante para sellar y evitar que los artículos se caigan / Creative Commons

Es por eso que este artículo te ayudaremos a que este proceso sea más sencillo y rápido con estos consejos:

Toma tu tiempo. En la medida de lo posible intenta que no sea algo de última hora, organízate para que todo esté bien controlado. Si estudias o trabajas aprovecha tus tiempos libres para ir acomodando.

Limpia antes de empacar. Revisa bien las cosas y si encuentras algo que ya no utilizas o que no vas a querer, no es necesario que las lleves contigo.

Material a la mano. Una de las grandes ideas durante una mudanza es guardar todos los artículos blandos en bolsas de basura, de esta manera, se ahorra espacio y, a su vez, se protegen otros artículos y muebles. Recuerda que para llevar un mayor control, coloca una etiqueta para poder identificarlas.

Cajones. No es necesario que saques todo, deja la ropa u objetos que no son tan pesados dentro de ellos y limítate a proteger los muebles.

Primero lo pesado. Comienza por subir los muebles más grandes como electrodomésticos, sillones y comedor. Son los que toman más tiempo en acomodar.

Contratación segura. Si piensas en alquilar un servicio trata de verificar su experiencia ya que de esto dependerá el cuidado de tus pertenencias, además toma en cuenta tu presupuesto.

No olvides que para un mejor resultado la organización siempre es fundamental; al llegar a tu nuevo destino no intentes desempacar todo en un solo día, comienza desde la habitación que más se utilice.

Desarma los muebles que te lo permitan y guarda los tornillos en una bolsa / Creative Commons

KIT ESPECIAL

Para empaquetar más fácil, ten a la mano cajas, bolsas, cinta, tijeras, plumones y etiquetas

