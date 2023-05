Enfermedad Celíaca, un desorden crónico que afecta a 1 de cada 150 personas: especialista

La enfermedad celiaca es un desorden crónico que afecta a personas genéticamente susceptibles o con predisposición auto inmunitaria a ser afectadas por el consumo de gluten, una proteína contenida en algunos granos como el trigo, cebada y centeno, lo que produce daños en el intestino delgado, así lo explicó Viridiana Flores R., Nutrióloga y especialista en Enfermedad Renal y Medicina Funcional.

Y quién señaló que este padecimiento en México se tiene una prevalencia de la Enfermedad Celiaca (EC) de aproximadamente de 1 por cada 150 personas.

"Esto depende de su base genética justifica que pueda haber más de un paciente celíaco dentro de una misma familia. No quiere decir que sea hereditaria sino que puede haber mayor predisposición genética a padecerla. Es decir se puede presentar tanto en niños como en adultos. Y como dato curioso el 5 de mayo se tiene como el día internacional de la Enfermedad Celíaca, cuyo objetivo es hacer consciencia sobre la misma".

La especialista Viridiana Flores explicó que este desorden crónico puede definirse médicamente como una lesión grave en la mucosa del intestino delgado, provocando una atrofia de las vellosidades intestinales, lo cual determina una inadecuada absorción de los nutrientes de los alimentos (proteínas, grasas, hidratos de carbono, minerales y vitaminas).

"¿Por qué la gente la padece? En realidad es una enfermedad genética se presenta en las personas que tienen ciertos genes y comen alimentos que contienen gluten, casi siempre se presenta en personas que tienen uno de dos grupos de variantes genéticas normales conocidas como DQ2 y DQ8. Es muy poco probable que las personas que no tienen estas variantes genéticas desarrollen la enfermedad celíaca. Actualmente se sigue estudiando otros genes que podrían aumentar la probabilidad de que se presente la enfermedad celíaca en personas que tienen las variantes genéticas DQ2 o DQ8."

Aunado a esto la Nutrióloga explicó que se cree que existe un alto porcentaje de personas que viven con celiaquía, aunque el 75 por ciento de ellas está sin diagnosticar.

"Los síntomas más frecuentes son pérdida de peso, pérdida de apetito, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal, pérdida de masa muscular, retraso del crecimiento, alteraciones del carácter (irritabilidad, apatía, introversión, tristeza), dolores abdominales, meteorismo, anemia por déficit de hierro resistentes a tratamiento. Sin embargo, tanto en el niño como en el adulto, los síntomas pueden ser atípicos o estar ausentes, dificultando el diagnóstico".

Respecto a la nutrición en la Enfermedad Celiaca, la especialista menciona que la persona que tiene enfermedad celíaca, deberá eliminar de su dieta los alimentos y bebidas que contengan gluten. Seguir una dieta sin gluten puede aliviar los síntomas de la enfermedad celíaca y curar el daño al intestino delgado.

"El gluten se encuentra en alimentos que contienen ingredientes elaborados a partir de estos granos, incluidos productos horneados, mezclas para hornear, panes, cereales y pastas. Las bebidas como cervezas tipo lager o ale, licores aromatizados y bebidas de malta también pueden contener gluten"

Pero, ¿Qué debe comer una persona si tiene enfermedad celíaca?, Viridiana Flores explica que para tratar la enfermedad celíaca, la persona deberá seguir una dieta sin gluten.

"El médico y un dietista registrado pueden ayudarla a planificar una dieta sana y balanceada para cerciorarse de que obtiene los nutrientes que necesita. Hay muchos alimentos sin gluten, como la carne, el pescado, las frutas, las verduras, el arroz y las papas, sin aditivos ni algunos condimentos, no contienen gluten de manera natural. La harina hecha con alimentos sin gluten, como papa, arroz, maíz, soya, nueces, mandioca, amaranto, quinua, trigo sarraceno o frijol, es segura para comer. También se pueden comprar alimentos empaquetados sin gluten, como tipos de productos horneados, pan y pasta que no contienen gluten. Estos alimentos están disponibles en muchas tiendas de comestibles, restaurantes y empresas de alimentos especializados. Los alimentos empaquetados sin gluten tienden a costar más que los mismos alimentos que tienen gluten, y los restaurantes pueden cobrar más por los tipos de alimentos sin gluten".

Sumado a esto, la nutrióloga subrayó que es necesario que la persona consulte con el médico o con un nutriólogo sobre si debe incluir avena en su dieta y cuánta, pues las investigaciones indican que la mayoría de las personas con enfermedad celíaca pueden comer cantidades moderadas de avena sin que les haga daño.

"Si come avena, debe verificar que no contenga gluten. El contacto cruzado entre la avena y los granos que contienen gluten es común y puede hacer que la avena no sea recomendable para las personas con enfermedad celíaca".

Por último, Viridiana Flores apuntó que la Enfermedad Celiaca, es una enfermedad autoinmune de característica genética no hereditaria pero si de predisposición genética, de la cual existen diferentes manifestaciones unos pueden tener síntomas otros no, todo depende de cada individuo.

"Cada uno es diferente. Desafortunadamente esta enfermedad no es propia de adultos, los niños e incluso bebés pueden padecer Enfermedad Celiaca, llegar a su diagnóstico es un tanto complicado porque la sintomatología se confunde con otras enfermedades del sistema digestivo, por eso es importante acudir al médico y no auto medicarse. Llevar un estilo de vida saludable y una buena nutrición hará que los síntomas se controlen y su calidad de vida sea la óptima para usted o su familiar."