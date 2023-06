Conoce la conmovedora historia de Edna, quien le escribió una carta al Papa Francisco

La joven portuguesa Edna Rodríguez de sólo 17 años, padece una enfermedad terminal. Hace poco, la chica recibió la noticia de que muy pronto morirá, pero lejos de lamentarse o entristecerse, decidió escribir una carta a su santidad, el Papa Francisco para avisarle de su condición de salud que le impedirá estar presente en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará del 1ero. al 6 de agosto en Lisboa, Portugal.

La carta fue dada a conocer por Vatican News, y en ella, la joven le expresa al Pontífice su cariño, pero también su profunda tristeza por no poder estar presente físicamente en la Jornada Mundial de la Juventud, para la cual ya estaba inscrita, pues -explicó- “el médico me dijo que no sabe cuándo partiré rumbo a Jesús, pero será dentro de muy poco”, así lo señala el periodista católico Roberto Alcántara Flores, en medio de comunicación eclesiástico “Desde la Fe”.

Cortesía | Semanario Católico "Desde la fe"

TRANSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE EDNA AL PAPA FRANCISCO

Soy Edna Rodríguez, tengo 17 años, soy portuguesa. Usted me agrada mucho y siempre he tenido el sueño de conocerlo. Por motivos de salud no me será posible acompañarlo físicamente en la Jornada Mundial de la Juventud 2023.

Cuando supe que la Jornada se realizarían en Portugal me puse muy contenta, porque cada vez que lo veo hablar por televisión me siento bien, como si no tuviera ninguna enfermedad que me impidiera asistir a la JMJ.

Hace unos días el médico me dijo que no sabe cuándo partiré rumbo a Jesús, pero que será dentro de muy poco. Me puse muy triste porque pensé que no podría ir a la JMJ ni ver al Papa como siempre había soñado.

Así que decidí escribirle una carta para que sepa lo mucho que significa y lo importante que es para mí y para mi familia.

Le pido de favor que rece por mí y por mi familia.

Con cariño, Edna

EL PAPA FRANCISCO RESPONDE A EDNA

La respuesta del Papa Francisco no se hizo esperar, y a través de un video-mensaje, agradeció a Edna por su testimonio compartido en la carta, que fue escrita desde el hospital.

“Edna, recibí tu carta, ¡gracias! Gracias por tu ternura y gracias por la paz que tienes en el corazón. Esa paz es como una semilla que se siembra en el corazón de todos los que te vemos y de todos los que hablan contigo. ¡Gracias! Te acompaño en este viaje que estás haciendo. Te acompaño y sé que vas a ser bien recibida. Te acompaño rezando por ti, rezando contigo, y mirando a Jesús, que siempre nos espera. ¡Gracias por tu Fe en Dios nuestro Padre!”.

Edna le pidió al Papa que rece por ella y por su familia, y él, a su vez, le solicitó lo mismo por medio del vídeo. Una complicidad en la oración -dice Vatican News– que se selló con el gesto del Papa Francisco: “Y ahora te doy la bendición para que también te dé fuerzas en este viaje”.

Cabe mencionar que, hasta el 23 de junio, se han registrado en la JMJ de Lisboa unos 600 mil jóvenes peregrinos de diferentes partes del mundo.