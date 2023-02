¿La Luna puede chocar con la Tierra? NASA aclara esta incógnita

Si eres una persona curiosa que suele hacerse extrañas preguntas sobre cómo y por qué pasan las cosas, seguramente alguna vez pensaste qué pasaría si la Luna chocara con la Tierra, afortunadamente científicos de la NASA tienen la duda y explicaron si es posible que esto suceda.

Y es que sin duda que un choque de esta magnitud terminaría por destruir nuestro planeta y en caso de que el satélite se precipitara a la Tierra no habría manera de que el humano pudiera detenerlo, pero, ¿qué tan probable es?

¿Puede la Luna chocar con la Tierra?

Aunque esta idea es algo que parecería que solo pasaría en una película, la realidad es de que es algo que no está totalmente descartado, aunque las posibilidades son extremadamente bajas.

Tony Cook, profesor de física en la Universidad de Aberystwyth, explicó que de acuerdo a diversos cálculos de la NASA, por ahora la Tierra no corre ningún peligro de ser impactada por su satélite natural, pues el sistema solar y su gravedad genera el equilibrio perfecto para evitarlo.

Incluso, es más probable que la Luna se aleje de la Tierra, pues es algo que está pasando ahora mismo, aunque son tan solo algunos metros cada cierto tiempo y tampoco puede ser considerado un peligro para la humanidad.

Sin embargo, la posibilidad mínima que existe de esta colisión es debido a que si una fuerza superior empuja o cambia la órbita de cualquiera de ambos cuerpos estelares sí podría provocar que estos chocaran.

Por fortuna las probabilidades de que algo así empiece son mínimas, a tal punto de que los científicos de la NASA no están preocupados.

Como un ejemplo está que la distancia entre la Luna y la Tierra es tanta que en el espacio que los separan cabrían todos los planetas del Sistema Solar.

1 year ago today moonfall released, one of the nonsensical films films I’ve seen that makes absolutely zero sense whatsoever yet also a very entertaining watch just because of the pure insanity of the film. pic.twitter.com/LA7mu4XpZe — 𝐉𝐞𝐭 (@JetKn1ght) February 4, 2023

¿Qué pasaría si la Luna se acercara o alejara mucho a la Tierra?

Ya aclarada esta pregunta y casi descartando que te toque vivir un choque entre la Luna y la Tierra, otras de las preguntas recurrentes es sobre las consecuencias de que el satélite cambie a su posición fuerte.

¿Recuerdas la película de Todo Poderoso protagonizada por Jim Carrey? Pues en una de las escenas, Bruce, el personaje principal que obtiene los poderes de Dios, saca una soga mágica y hace que la Luna se acerca a la Tierra, provocando caos como tsunamis.

Esto esto no es tan descabellado, pues nuestro satélite natural es el responsable de las mareas de nuestros océanos con la fuerza de su gravedad y en caso de que esto pase en la realidad, provocaría olas enormes que devastarían costas enteras de países.

Vídeo de unos segundos filmado desde el círculo polar entre Canadá y Rusia, donde aparece la Luna acercándose a la Tierra a una velocidad de 1600 km/h como si fuera a chocar contra ella y provoca un eclipse solar de cinco segundos. pic.twitter.com/jLV77cVXYo — Antonio (@Atoninonino) June 20, 2022

Pero las mareas altas no serían el único problema de una luna más cercana, ya que si estuviera dos veces más cerca de la Tierra, el efecto sería como “golpear un gong con un mazo ”, dijo Neil Comins, físico de la Universidad de Maine en una entrevista con WordsSideKick.com.

“Ondas de energía reverberarían a través del planeta debido al aumento repentino de la fuerza gravitacional de la luna”, declaró el científico.

Por otra parte, si la Luna se alejara del planeta podría desestabilizar el eje terrestre descendido a la duración de los días y años.

A su vez, sin satélite cerca, el clima de la Tierra se vería afectado por completo y dependiendo de la supervivencia de la humanidad de que esto sucede de manera drástica no daría tiempo a los seres vivos de adaptarse.

