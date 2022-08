BeReal, la red social que busca desbancar a Facebook e Instagram

TikTok y Facebook se encuentran en entre las redes sociales más utilizadas por los adolescentes en todo el planeta, esto de acuerdo con el informe anual de Pew Research. Sin embargo, se cree que una aplicación podría superar el número seguidores que tienen estas plataformas. Ya está disponible en los diferentes sistemas operativos.

Se trata de la ‘BeReal’ que tiene el lema “real como tus amigos”, de acuerdo con sus creadores, esta propuesta consiste en mostrar un mundo alejado de la supuesta perfección que se presume en internet. Su característica principal es que los usuarios solo podrán difundir contenido cuando el sistema se lo indique.

Esta app nació en Francia en el año 2020, sin embargo, fue hace poco que comenzó a expandirse a otros países, incluido México, ahora ya se ha convertido en tendencia, ya que muchas personas señalan que se convertirá en una opción muy popular. Por ese motivo, muchos internautas mencionaron que es bueno formar parte de esa comunidad.

maybe what we all just wanted was an app to see photos of your friends 🤷‍♀️ — BeReal. (@BeReal_App) July 28, 2022

¿Cómo funciona BeReal?

De manera constante, la red social enviará una notificación a una hora espontánea del día, en ese momento el usuario tendrá dos minutos para tomarse una fotografía, deberá ser un autorretrato, pero al mismo tiempo la cámara capturará lo que está viendo el lente trasero, de tal forma que serán dos imágenes en total.

Lo que sigue es publicar las imágenes, y de esta manera será posible acceder a las publicaciones de otras personas, que también deberán realizar bajo el mismo formato. Se detalló que del diario la ‘timeline’ se reiniciará para empezar otra vez con este proceso.

Foto: Play Store

Los internautas no tienen la posibilidad de añadir filtros o retoques, pues la intención es que muestren su vida real: “La cámara de BeReal es bastante inusual, toma una foto en gran calidad de lo que tienes delante y una selfie al mismo tiempo”, se puede leer en la descripción.





“Es la primera plataforma espontánea e impredecible dónde compartir, una vez al día, tus momentos más auténticos con tus amigos a través de tus fotos”, precisaron. Por su parte, el cofundador del proyecto dijo:

“Todos los amigos de todo el mundo se aburren. Todos estamos la mayoría del tiempo solos o haciendo cosas aburridas”, comentó. Si te interesa formar parte de esa comunidad ya puedes hacerlo, solo tienes que entrar a la tienda de aplicaciones correspondiente y buscarla.

