“Ayúdame”, los aterradores mensajes que reciben en su ropa compradores de Shein

En los últimos años la fast fashion se ha encontrado en medio de la polémica por diversos temas, desde la contaminación que genera hasta las malas condiciones laborales de los trabajadores.

Empresas como Inditex, que incluye una gran lista de marcas, y Shein, que producen ropa a grandes volúmenes, han sido señaladas por ONGs de tener un impacto ambiental negativo y condiciones laborales precarias en países como Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka y China.

Te puede interesar: Industria del fast fashion, moda basura que contamina el planeta

“Las pésimas condiciones de trabajo, incluido un salario mísero, representan un problema ético y un claro ejemplo de explotación, así como un atentado a los derechos humanos, en los que se encuentra también la explotación laboral infantil y el trabajo forzado”, señaló GreenPeace.

Ahora la famosa marca de ropa Shein, que ha crecido como espuma en los últimos años, ha sido señalada por tener pésimas condiciones de trabajo.

En los últimos días, usuarios de TikTok han compartido una serie de fotografías en las que se pueden observar inquietantes mensajes en las etiquetas de la ropa de Shein.

“Ayúdame por favor”, “Ayuda”, “Tengo dolor de muelas”, “Emergencia, socorro”, son solo algunas de las frases que se alcanzan a leer en las imágenes de las prendas, y que muy probablemente son escritas por los empleados de dicha empresa.

Te puede interesar: El Gran Varón, la canción que bailas en los XV años y que retrató la epidemia del VIH

Ante esto, los internautas recordaron que esta es una de las muchas consecuencias de realizar compras en marcas dedicadas a la fast fashion, un fenómeno que genera bastante contaminación en el mundo y que explota a cientos de personas diariamente.

#boycott #fypシ #fyp ♬ Originalton - ᥫ᭡ @nohroe15 They need help. #stopfastfashion

Entre ellas, se encuentran marcas como Zara, Victoria’s Secret, Boohoo, Fashion Nova, Romwe, Abercrombie, American Eagle, Forever 21, H&M, GAP, Mango y muchas más.

“El problema es que no todo el mundo se puede permitir comprar ropa cara, así que compran en tiendas como estas... es culpa del empresario que explota a adultos y niños en países principalmente poco desarrollados y con leyes que no protegen al trabajador. No es culpa del consumidor pobre” escribió uno de los internautas.

De igual manera, hubo quienes recordaron que la mejor forma de romper con esta costumbre de la moda rápida es comprando ropa de segunda mano, misma que también suele tener precios bastante accesibles.

¿QUÉ SE SABE DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE SHEIN?

Además de ser la compañía número uno en generar más contaminación actualmente, la organización Public Eye realizó un informe en 2021 en el que exhibían cuales eran las condiciones de trabajo para los empleados de Shein.

Virales Boda de terror: pareja se casa disfrazada de Los locos Addams

La investigación dejo al descubierto que sus trabajadores tenían una jornada laboral de más de 75 horas a la semana, asimismo se comprobó que contaban con un solo día libre al mes.

Cabe destacar que la legislación laboral en China (país donde Shein se desempeña), precisa que una semana laboral debe comprender un máximo de 40 horas.

Nota publicada originalmente en El Sol de La Laguna