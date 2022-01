Atención y prevención de enfermedades zoonóticas, indispensable para evitar contagios en la población

La atención y prevención de zoonosis para evitar pandemias, muestra la relevancia en la labor de los Médicos Veterinarios Zootecnistas para asegurar la salud pública, pues de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, aproximadamente 70% de las enfermedades que padece el ser humano son por zoonosis, es decir, que surgieron y fueron contagiadas por un animal, indicó Alexia Fernanda Bernal Morua, Médico Veterinaria internista y clínica.

Indicó que los médicos veterinarios inciden en la vida cotidiana de la población, ya sea directa o indirectamente, debido a su colaboración en actividades de sectores que están vinculadas a lo cotidiano.

“Si bien, el veterinario principalmente trabaja en el bienestar animal y en el trabajo clínico para pequeñas especies y animales de compañía, también tiene una contribución muy importante en la Salud Pública”, comentó.

Las llamadas enfermedades zoonóticas son, en su mayoría, virales y parasitarias, y si no son atendidas pueden tener un impacto en la salud de las personas.

A decir de la MVZ. Bernal Morua, uno de los parásitos más comunes es el de giardia, el cual puede causar diarrea en las personas. Ahora bien, hay enfermedades más riesgosas como la leptospirosis, provocada por una bacteria que se encuentra en las secreciones de las mascotas, ataca el sistema en general, puede causar daño en el riñón, el hígado e incluso ocasionar la muerte.

Agregó que otra de las enfermedades comunes son las dermatológicas, por ejemplo, ácaros, pulgas, piojos, que se pueden pasar de animales a las personas.

Mientras que, uno de los padecimientos que afectan directamente al propietario, pero no a la mascota, es el arañazo del gato; como el nombre lo indica por el rasguño del animal, esta puede infectar o contaminar la piel de las personas debido a las bacterias que podría tener el felino en sus garras.

Reiteró que promover el bienestar animal, la conciencia de la tenencia responsable de animales de compañía e impulsar campañas para desparasitación y vacunas, definitivamente contribuye en el cuidado de la salud pública.

“Las enfermedades virales, pueden prevenirse con vacunación, si se atienden a inicios de la enfermedad y a tiempo, la mascota se puede recuperar y salir a tiempo de ella, mientras que se reduce el riesgo de que los propietarios se contagien” expresó.

Otra función importante de los Médicos Veterinarios que contribuye en la prevención de enfermedades zoonóticas es, por ejemplo, la atención y supervisión del transporte de animales en las aduanas para detectar enfermedades y tomar las acciones sanitarias necesarias; mientras que en el sector pecuario, se encargan de la revisión de productos de origen animal, donde su aportación es asegurarse que estos alimentos que llegan a la mesa de las personas no estén contaminados, no tengan bacterias y no exista algún problema de inocuidad para su consumo.

Dijo que a pesar de que ha incrementado la atención hacia las necesidades básicas de los animales, es necesario impulsar la conciencia para la atención médica y promover las cinco libertades de los animales establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal:

Libres de hambre, sed y de desnutrición, lo cual consiste en dar acceso a recipientes de agua durante todo el día, proveer de alimentos de calidad que nutran a la mascota. Libre de temor y de angustia, tiene que ver con no estresarlos, mantenerlos tranquilos, sin miedo, con lo cual se previene susceptibilidad a otras enfermedades que bajan las defensas de los pacientes Libre de molestias físicas y térmicas, es decir, mantenerlos confortables, ofrecerles un lugar y condiciones adecuadas para vivir. Libre de dolor, de lesión y de enfermedad, mantener contacto con un médico.

Se deben hacer exámenes controles por lo menos una vez al año, revisión de vacunas. Libre de manifestar un comportamiento natural.

