4 videos musicales famosos que fueron grabados en la Huasteca potosina

San Luis Potosí no solo ha sido el foco de diversos títulos cinematográficos; algunos cantantes internacionales y nacionales han grabado sus videos musicales en el estado en forma de perrito, y principalmente se han visto fascinados por la deslumbrante Huasteca potosina, en Xilitla, ubicación del Jardín Escultórico construido por el inglés Edward James.

Aquí te dejamos una lista con los videos más famosos que podrás encontrar en la web y que fueron grabados en una locación potosina.

1- Alisun - Mundieo

El Jardín Escultórico de "Edward James" fue elegido como locación para el rodaje del videoclip "Mundieo", un sencillo de Alisun, hija del famoso cantante Marco Antonio Solís, también conocido como "El Buki".

Este videoclip destaca la belleza del lugar y promueve la protección del medio ambiente. Su estreno oficial fue en "The Grammy Museum" en Los Ángeles, California.

2: Empire of the Sun's - We Are The People

El mismo caso fue el de la famosa banda australiana “Empire of the Sun”, quienes eligieron algunos destinos de México para grabar su sencillo "We Are the People", éxito lanzado el pasado 2008 y fue Inspirado en el colorido y vibrante Día de los Muertos; el video fue filmado en los pintorescos pueblos de García y Mina en Nuevo León y en Xilitla, San Luis Potosí, también en el mágico paisaje del Jardín Escultórico de "Edward James”. La decisión de la banda de explorar la riqueza cultural y visual de México añadió un toque único y memorable a la producción de su video que ofreció a sus seguidores una experiencia visual de gran impacto.

3- Nicole Scherzinger - Try With Me

La cantante estadounidense Nicole Scherzinger seleccionó la espectacular belleza natural de la Huasteca potosina, especialmente la Cascada de Los Comales y Las Pozas en Xilitla, como escenario principal para su videoclip "Try with me", estrenado en 2011.

En este video, Scherzinger resalta las maravillas naturales de la región, famosa por sus impresionantes paisajes montañosos y las extraordinarias construcciones surrealistas del Jardín de Las Pozas, obra de Edward James. Esta producción llevó a las pantallas de su audiencia internacional en Estados Unidos y Canadá la impresionante belleza de la Huasteca potosina.

4-Yuri - Invencible

La cantante mexicana Yuri eligió también el encantador pueblo mágico de Xilitla, como escenario para el videoclip de su sencillo "Invencible" en 2014.

El videoclip destaca también las fascinantes esculturas del jardín de Edward James, bellezas que también formaron parte de la portada de su álbum.

DATO EXTRA:

Play Hard - David Guetta

Este éxito musical, estrenado en 2012, fue realizado por el famoso compositor de música electrónica David Guetta y aunque no fue grabado en San Luis Potosí, contó con la participación de talento 100% potosino.

En el video, se incluye la participación de los grupos Socios y Tribal Matehuala, ambos originarios de Matehuala, San Luis Potosí y aparecen con sus botas picudas, pantalones negros, camisa vaquera y su respectivo sombrero bailando al ritmo del tribal. Aunque la filmación tuvo lugar en las calles y casas de la Ciudad de México, la esencia y el talento potosinos destacaron en esta gran producción musical.

