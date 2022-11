Zapatería Hernández Hermanos a la lid de El Sol de San Luis

No solo apoya con su patrocinio a la 4ta Carrera Atlética El Sol de San Luis, sino que además Zapatería Hernández Hermanos pone el ejemplo y con dos de sus trabajadores completarán los 10 kilómetros, y hasta dicen que van por premio.

Adrián Cervantes, quien es el encargado del negocio de venta de calzado de primera calidad, con las mejores marcas y precios, ubicado en la calle Hidalgo esquina Alcalde, nos comenta de su pasión por el atletismo:

"Llevo ya varios años corriendo con el equipo de Heriberto De La Torre. Y me va bien porque el profesor es muy exigente, nos pone a entrenar a tope en la semana y te puedo decir que quienes entrenan con él están preparados para correr un medio maratón, ya que se preocupa porque todos tengamos condición y sobretodo, que la distancia no sea factor para no dejarlo todo en cada carrera".

Zapatería Hernández Hermanos se une al selecto grupo de patrocinadores. / El Sol de San Luis.

Cabe mencionar que Adrián completó los 10 kilómetros en la carrera atlética del Club Deportivo Potosino, en donde alcanzó podio y premio en su categoría, por lo que ahora quiere repetir se éxito en la carrera de El Sol de San Luis.

"Estoy contento por ser parte del selecto grupo de patrocinadores de la cuarta carrera de El Sol, auguro un éxito al evento y esperemos que la marca de la Zapatería Hernández Hermanos se vea mucho y que a todos nos vaya bien".

Lo visitamos en su negocio y nos explica que tienen más de 50 años en el negocio de la venta de calzado y en ese mismo local en el centro histórico. "Vengan a visitarnos, somos especialistas en botas vaqueras para todas las edades, además de todo tipo de calzado, escolar, industrial, tenis, etc, de todo encontrarán con las mejores marcas".

Por último explicó que son cinco los negocios que conforman las Zapaterías Hernández Hermanos, ubicadas las otras cuatro tiendas en Plaza Fundadores y calle Moctezuma, ambas en Rioverde; calle Abasolo en Ciudad Valles, y calle Juárez en Matehuala.

EL DATO Zapaterías Hernández Hermanos tiene presencia en tres municipios y capital en SLP.

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí