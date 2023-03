¿Ya tienes tus boletos? Sonido Pirata amenizará el medio tiempo del partido del ADSL

El Sonido Pirata se convirtió en tendencia en redes sociales en los últimos meses por sus escándalos por la salida de varios de sus integrantes por supuesta falta de pagos a algunos integrantes, uno de ellos el “Medio Metro”, de quien decidió tomar su camino en solitario.

Esta agrupación sonidera liderada por Julián Ramírez, “El Pirata” estará presente el próximo domingo 2 de abril cuando los potosinos enfrentan a los Cañoneros de Mazatlán en el estadio Alfonso Lastras, según lo anunció la directiva rojiblanca en sus redes sociales.

El duelo contra Mazatlán no hubiera despertado tanto interés para bien y para mal de los aficionados potosinos, ya que hay un sector que está entusiasmada, pero hay otra parte que está en desacuerdo pues a los potosinos les urgen puntos para alcanzar a meterse a repechaje.

“Con razón están muy inflados los boletos, pero lo vale semejante artista mundial”, según lo dice Osmar, “Haciéndole competencia al súper Bowl, Cual grupo Firme,,, sonido pirata papa” comentó Jorjoe, “Oscar no quería ir, ahora quiero ir”, escribió Oscar, “Bebeleche bocho bebeleche aa cholondrina!!!! Así si voy”, mencionó Benja, “Así si dan ganas de ir a ver un partido contra el Mazatlán”, publicó en Twitter @FCB_V04.

Caso contrario de los que están en contra de este espectáculo en el estadio Alfonso Lastas como @maeesquivel: “Mejor inviertan ese dinero en traer técnicos y jugadores de calidad, realmente comprometidos con la afición e institución, SLP se merece un equipo que torneo tras torneo luche por ganar y trascender, no por no descender No tío Atleti, así no... @Atleti ven a poner orden, urge!!!”

“Con todo respeto al club no den patadas de ahogado no tiene que ver una cosa con otra hay otras promociones que pueden motivar a la gente un 2x1 por ejemplo, pero eso que van hacer me parece de muy mal gusto es fútbol señores”, dijo Rentas Mas.

“Mejor traigan un Dt ...q en realidad sepa apreciar el futbol y a la afición q siempre está dando el apoyo ...yo para q quiero ver ..al medio menso..o la chafalindrina...quiero ver un equipo q juegue con amor a la camiseta”, dijo Luis.

Aunque solo se dio a conocer mediante un cartel la actuación del sonidero, no especifican si vendrán los personajes que suelen acompañar al “Pirata” como lo son la Cholondrina y Bocho.