XI Encuentro Potosino de Atletismo 2024 está por comenzar

Con las competencias infantiles, Kids, este viernes 11 en la pista sintética de la Unidad Deportiva Universitaria, se pone en marcha la IX edición del Encuentro Potosino de Atletismo 2024, que lleva el nombre de “Prof. Pedro Vázquez Munguía”, que en vida le rinde homenaje por su gran trabajo en pro de este deporte en San Luis Potosí.

La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí, AAESLP, que preside Vicente Antonio Torres, es la organizadora del evento, que espera la participación de más de 800 atletas de la capital e interior del Estado, así como de otras entidades que ya confirmaron su participación

Por lo pronto, informó que las Competencias Kids 2024 se realizarán este viernes 11, con la entrega de número de las 14:00 a 14:30 horas, para que a partir de las 15:00 horas iniciar las pruebas de pista y campo y culminar por ahí de las 19:00 horas.

Participan niños y niñas de las categorías Preinfantil, Infantil Especial, Infantil A, y además se tiene una para discapacidad silla de ruedas, ciegos y débiles visuales y parálisis cerebral, porque el evento en este año es inclusivo. Al final de cada prueba se premia con medalla a los tres primeros lugares en ambas ramas.

Cortesía / AAESLP

Se tendrán pruebas de pista como los 25, 50, 100 y 300 metros planos, 30 y 60 metros con vallas, así como 4x100 metros. En el campo habrá lanzamientos de aro y pelota, impulso de bala y salto largo.

Cabe mencionar que este mismo viernes, a las 19:00 horas está programada la junta técnica del Encuentro Potosino, en la sala de juntas de la Unidad Deportiva Universitaria, con los delegados y entrenadores de todos los equipos inscritos.

Ya para el sábado 12 arrancan a las 7:00 de la mañana las competencias de pista y campo, que culminan hasta las 19:00 horas. Y el domingo 13 la segunda y última jornada de las 7:00 horas hasta las 4:00 de la tarde.

Se premia con medalla a los primeros tres lugares de cada categoría en ambas ramas, así como trofeo al equipo campeón, en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20, Infantil Menor, Infantil Mayor y Abierta.