Vombergar busca equipo en México o del extranjero

A pesar de que Andrés Vombergar causó baja del Atlético de San Luis con la llegada del español Sabín Merino, el argentino de origen eslovaco, continúa entrenando con el conjunto potosino.

Durante la practica matutina realizada en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, se le vio al delantero aún con el uniforme del equipo y realizando sesión física en solitario, a un lado de donde entrenaba el plantel del Atleti.

Y es que quiere mantenerse en forma por si surge alguna oferta del fútbol mexicano o tiene que emigrar a otro país, para continuar con su carrera deportiva, que aún le queda cuerda pues tiene 27 años de edad.

A Andrés no se le dieron las cosas en su estancia con el conjunto rojiblanco, pues aunque disputó 22 partidos en un año, solo anotó dos goles, no pudo consolidarse como titular y en el final del torneo pasado se lesionó y ya no fue tomado en cuenta.

El delantero argentino-eslovaco entrena por si llega una opción de algún equipo. / Cristian Robledo.

Ahora con la llegada del español Sabín Merino, del brasileño Vitor Ferreira "Vitinho" y Rodrigo Dourado, todos extranjeros, tuvo que dejar el equipo, por que la cuota se cubrió y además ya no entraba en planes del timonel Jardine. Veremos que surge en estos días para él, si algún equipo se interesa en sus servicios o tiene que parar.

Mientras tanto el plantel del Atlético de San Luis realizó sesión de entrenamiento matutina y lo mismo hará este viernes a temprana hora, en el estadio Alfonso Lastras, para cerrar preparación y viajar a la Perla Tapatía y enfrentar al Guadalajara, el sábado 9 a las 19:05 horas en el estadio Akron, enclavado en Zapopan, Jalisco.

Finalmente mencionar que el español Unai Bilbao continúa con su rehabilitación, se le vio trabajando en una bicicleta estacionaria, para ir poco a poco fortaleciendo la pierna, después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por la ruptura de ligamento cruzado anterior que le hará perderse todo este torneo.

EL DATO

Atlético de San Luis viajará a Guadalajara al mediodía del viernes para el partido del sábado 9.