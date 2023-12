(Video) Todo listo para el cierre del Campeonato Mini Kart

Todo está listo para la disputa de la última fecha de los playoffs Gran Premio Leonardo Colunga del Campeonato Mini Kart de San Luis Potosí el cual se llevará a cabo el próximo lunes 11 de diciembre a partir de las 15:30 horas en Gokartmania Plaza Citadella.

La lista de pilotos que harán rugir sus motores en la última fecha incluye a figuras destacadas como Aldo Solís, Jesús Mora, Eduardo Ochoa, Axel Ovalle, Luis Ricardo Cordero y Jill Enrique Arredondo.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

Además de Adriel Rasillo, Ángel Chávez, Sergio Salazar, Gustavo Casillas y Richie Ojeda, precisamente este último piloto platicó a El Sol de San Luis sobre esta última fecha, una competencia de la que se espera sea espectacular para los fanáticos de los go karts.

“Es un homenaje a Rodrigo Galicia que se nos adelantó hace algunos años, por lo que se instauró en el primer año su carrera en su memoria, vamos a hacer la definición del campeonato, cuatro pilotos que buscarán la gloria, tres pilotos peleando por el novato del año soy el único que no es novato dentro de los contendientes, eso también tiene una presión impresionante ya que también los chicos han estado haciendo un trabajo impresionante, la pista está increíble, los go karts están parejos, no hay nada para nadie a final de cuentas es lo que le da diversión a esto”, comentó Richie Ojeda.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

También se brindaron detalles sobre el Campeonato 2024, con la pretemporada programada para enero, febrero y marzo, además de ajustes para garantizar un inicio de temporada excepcional, con 4 a 5 fechas por mes.

Un aspecto distintivo del CMK es su compromiso con el medio ambiente, y los ganadores de la temporada recibirán trofeos especiales: juegos de llantas recicladas como un símbolo de responsabilidad ecológica y su merecido reconocimiento.