(Video) San Luis Potosí sería la sede de la última lucha de Blue Demon

Todavía hay Blue Demon Jr. para rato, pero hablar del retiro es algo que no le asusta, al contrario, ya está planeando cómo será esa última vez que se ponga sus botas, la capa y esa máscara que le ha acompañado por cerca de 40 años de trayectoria.

Pero antes de dejar el deporte de los costalazos, el hijo del “manotas" quiere preparar al 100 por ciento al nuevo junior que será el encargado de mantener la leyenda del demonio azul.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

“Primero presentar a mi junior, justamente por marzo, abril del año que entra lucharé con él un rato, ya dejarlo listo para ustedes, para el público, y hacer una gira del retiro durante un año o año y medio” dijo Blue Demon Jr.

Al cuestionarlo en donde le gustaría que fuera esa última función, Blue Demon sueña con un escenario especial para decir adiós, incluso, no descarta que sea en San Luis Potosí esa última función.

“Me gustaría que todo fuera en un solo lugar, que fuera en México, que todos los estados de la República estuvieran ahí, me encantaría que eso fuera, pero es imposible, la última lucha que haré no sé todavía dónde la haré, pero si me dicen que aquí (San Luis Potosí) yo encantado, si dicen que en México yo encantado, así que el alcalde tiene la palabra”, dijo el demonio azul.

Al escuchar esa propuesta, el alcalde capitalino tomó el micrófono y se comprometió a darle la sede para esa última función de Blue Demon Jr.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

“De una vez lo comprometo, si empezamos ese proceso cuando tu lo decidas Blue Demon, cuenta con la plaza de San Luis Potosí, claro que sí, es un compromiso del alcalde”, dijo el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, quien por cierto se puso la máscara del demonio azul y da la finta de luchador.

Por otro lado Blue Demon habló del por qué aun no se ha dado ese combate de máscaras contra DMT Azul, rivalidad que sigue en aumento y de la que muchos aficionados les gustaría ver.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

“En la lucha libre se gana y se pierde, por más preparación que haya la suerte tiene un factor muy importante por eso yo no he querido entrar en apuestas de perdedor y perdedor y perdedor (cuadrangular) llegan a las finales, no, yo creo que ese muchacho (DMT Azul) tiene el hambre de quererme quitar la máscara y yo tengo el hambre de seguir portándola, por eso no he aceptado un máscara contra máscara en ese tipo de condiciones, si se da un máscara contra máscara que se haga en una lucha directa”, sentenció.

Hoy se presentará Blue Demon en una función que comenzará a partir de las 16:30 horas en El Domo con las figuras de la lucha libre mexicana como el potosino Alberto del Río, L. A. Park, Vampiro Canadiense, Texano Jr. entre otros gladiadores.