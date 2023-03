[Video] Montrial FC a sacarse la espinita en la Copa Potosí 2023

La escuadra de Montrial FC se quedó cerca de la gloria en la edición pasada de la Copa Potosí, es por eso que para este 2023 buscarán sacarse la espinita conquistando el título en el torneo que está por comenzar.

La escuadra subcampeona para esta edición decidió mantener prácticamente el mismo plantel del torneo anterior, el cual lleva 6 meses trabajando y solo lo reforzaron en algunas zonas, en esto coincidieron Ricardo Martínez, propietario del equipo y el entrenador Marco Antonio Rascón.

“Yo creo que es un equipo donde todos los jugadores se conocen, es un trabajo de seis meses en cuestión de logística, preparación y entonces si son seis meses de ardua preparación para eso estamos listos para jugar los seis partidos”, comentó Ricardo Martínez.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por su parte el director técnico dijo que son un equipo de hombres, no de nombres para tener un plantel que se conozca dentro del terreno de juego y así coronar una buena actuación con el título en el Alfonso Lastras.

“Yo sé de las capacidades de mis compañeros, sé que les duele, qué beneficios tienen. No me conviene tres aquí, tres de allá y tres de allá, para saber sus capacidades y es lo que yo le decía los señores Richard que a mí no me interesaba tanto un “nombre” porque el “nombre” no juega, entonces es mejor conocer al compañero y creo que eso es lo que nos resulta satisfactorio” dijo Ricardo Martínez.

Se trata de un plantel que en un 80 por ciento jugó el torneo pasado y se trajeron a solo jugadores para reforzar ciertas áreas especificas en el terreno de juego.

“De refuerzos nuevos traemos a “Galgo” un jugador de Querétaro experimentado, tendremos a Salomón Wbias campeón sub 17, también traemos a Jaime Girón, traemos a “Tepa” Lomelí, viene Brandon “El Viejón” Reyes en la delantera y lo demás el equipo es el torneo pasado”, reveló el entrenador.

La escuadra de Montrial FC espera conocer a sus rivales cuando se lleve a cabo el sorteo, ahí conocerán el camino y estrategia a seguir para buscar de nueva cuenta llegar a la final y ahora si conquistar el trofeo de campeones.