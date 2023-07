(Video) Lesión deja a Montse Rodríguez fuera de temporada atlética

Dicen que las cosas suceden por algo y para Montserrat Rodríguez Ejarque, la juvenil velocista potosina, la lesión que sufrió a pesar de que la aleja de las pistas, le ha permitido reflexionar sobre su futuro a corto y mediano plazo en el atletismo universitario de los Estados Unidos.

Ya un poco más tranquila al saber con un ultrasonido que tiene tres desgarres en las ingles, luego de meses de incertidumbre al no encontrar cual era el mal que le aquejaba, la estudiante potosina e integrante del equipo de atletismo Eagles de la Georgia Southern University, charló en exclusiva con El Sol de San Luis.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Terminé la temporada del 2022 como campeona nacional de 100 y 200 metros, que me dieron el pase para ir al Mundial Sub 20 Calí 2023, siendo una experiencia padrísima y creo que ha sido el evento que más he disfrutado desde que me dedico al atletismo en forma. Actualmente estudio en Estados Unidos y lo hago para Georgia Southern University, por lo que pertenezco al equipo de pista y campo del campus llamado Eagles, bajo las ordenes del entrenador David Neville, quien fue atleta olímpico, y de quien he aprendido bastante estos últimos meses, ayudándome junto con el equipo multidisciplinario que tenemos a mejorar mi técnica la hora de correr", agrega.

Y nos platica de la lesión que sufrió, "desde inicio de febrero de este año empecé a sentir algunas molestias en la ingle, el año pasado había aparecido esa dolencia pero muy leve y con descanso se me quitaba. Para marzo pasado se recrudeció la molestia, ya eran dolores ahora si intensos en la ingle, no solo para correr, sino en mi vida normal cuando caminaba o estaba sentada en clases o hasta cuando dormía, por lo que tuve. Entonces como tuve unos días de asueto en la escuela y como dejé de entrenar, ahora que vine a México me hice estudios, por fin un ultrasonido y apareció que tengo dos desgarres en la ingle derecha y uno en la izquierda, un par de ellos ya estaban llegando hasta el hueso.

Los médicos me recomendaron dejar de correr durante un par de meses, reposo absoluto para que los desgarres se curen, de lo contrario nunca se van corregir, por consiguiente la temporada en pista al aire libre ha llegado a su fin, ya no podré correr hasta la próxima temporada. Y de pasó no pude participar en el selectivo para el Panamericano Juvenil de Atletismo, donde estaba cerca de las marcas en 100 y 200 metros y sabía que podía darlas y representar a México".

Esta lesión hizo reflexionar a Montse y dejó un consejo a quienes son atletas de alto rendimiento. "Ya con esta experiencia que tuve, mi primera lesión fuerte, solo les puedo decir que escuchen a su cuerpo, si sientes una molestia paren y analicen qué es, hagan caso porque yo no lo hice y tuvo sus consecuencias. Recuerden que en el deporte, cual sea, es un 50% de descanso y 50% de entrenamientos. Y si no lo equilibras, no funcionas al 100%. Al principio tuve mucha frustración y estrés, pero ya creo que pasó ya lo peor y vendrán tiempos mejores; ahora a rehabilitarme y regresar más fuerte a las competencias en septiembre", comenta optimista la juvenil atleta potosina.

EL DATO

Montserrat Rodríguez Ejarque, nació en San Luis Potosí. Tiene 19 años y es estudiante del Georgia Southern University.