La meta de Andrés Sánchez: consolidarse como titular

Andrés Sánchez señala que el trabajo diario es el que al final te da los frutos en la profesión que desempeñes, en este caso para él como portero del Atlético de San Luis, puesto en el que tiene como meta para el próximo torneo Apertura 2023, ser titular y consolidarse.

"Primeramente Dios hay que trabajar por ello, lograr una estabilidad en el club que es lo más importante. En lo personal el poder trabajar y mantenerme con el puesto titular, que uno como jugador siempre aspira a ello, es parte de las metas para la siguiente temporada", comenta en entrevista con El Sol de San Luis.

Agrega que se siente con la madurez para asumir la responsabilidad de jugar desde el inicio, como lo hizo en la última jornada y liguilla del torneo anterior, ante la lesión del argentino Marcelo Barovero.

Sin embargo, sabe que la disputa por ese puesto titular no será nada fácil, ya que sus compañeros y la posible llegada del refuerzo César López, será a muerte, deportivamente hablando, luego de la salida por indisciplina de David Ochoa y no renovación de Marcelo Barovero, quienes fungían como titular y suplente en el Clausura 2023.

"Tuve la oportunidad de conocer en Tepatitlán a César López, para mi es una gran persona que encajaría perfectamente en el club, además tiene muchas cualidades en su juego. Pero si llega él no solo estará a la orden del día la competencia en la portería, porque vienen empujando fuerte Daniela Reyes y Diego Urtiaga, que son otros dos atajadores muy buenos. Estará disputada esa pelea por el puesto titular, pero es bueno porque el que llegue al once dará su mejor versión en cada partido, para brindarle todo al equipo en un puesto tan importante como es defender la portería y manejar la defensa".

Al cuestionarlo sobre el cambio de formato para el próximo torneo en cuanto a la liguilla, Sánchez Rodríguez afirmó: "Definitivamente ahora con el Play-In fomenta más la competitividad, porque ya no avanzan doce equipos sino solo diez; pero independiente de eso creo que nuestra mentalidad para la siguiente temporada debe ser pelear por estar arriba, entre los mejores ocho o cinco, para poner a San Luis donde se merece, y la única manera es teniendo una buena pretemporada, acatando lo que nos dice el DT Jardine y en los partidos estar atentos a la defensiva y certeros en la ofensiva. Ser humildes y trabajar día a día".

Por último, le hicimos mención de las muestras de afecto que ha tenido la afición potosina hacía su persona, bien ganadas por su desempeño cada vez que juega.

"La verdad me sorprendió mucho, sobre todo por lo que había pasado semanas atrás, pero se siente muy bien. Pasé momentos difíciles en mi vida personal que quizás se reflejaron en mi actuar, pero afortunadamente se ha aclarado el panorama y no queda más que seguir siendo humilde, recibir ese cariño, pero también no olvidar la responsabilidad que conlleva el ser titular en un equipo. Estoy contento acá y esperamos que nos sigan apoyando, no solo a mi, sino con todos, que conectemos todos para salir adelante en la próxima temporada", apuntó.

EL DATO

Andrés Eduardo Sánchez Rodríguez, de 25 años y nacidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, porta el número 24 en los dorsales.