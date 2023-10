[Video] Gustavo Da Silva optimista ante el partido contra Tijuana

Gustavo Da Silva Leal, director técnico del Atlético de San Luis, afirmó que los tres últimos partidos les han dejado muchas enseñanzas, por lo que ante Tijuana es momento de volver a recuperar esos puntos que dejaron ir en casa.

"Tenemos que estar en nuestro máximo nivel, afortunadamente hemos podido tener tiempo en estos días para corregir ciertas fallas que tuvimos ante Pumas, Mazatlán y ahora Cruz Azul, partidos que nos dejaron muchas enseñanzas, porque sufrimos 7 goles y no nos dejó nada contentos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Entonces hay que volver a tener esa solvencia defensiva, ser sólidos en ese aspecto que nos había dado tan buenos resultados. Ahora con las lesiones de Águila y Domínguez se nos complica, pero tenemos a Bilbao, Jordan y otros elementos que son buenos y podremos resolverlo bien".

Del rival Xolos de Tijuana al que enfrentarán el próximo domingo allá en el estadio Caliente, "estaremos atentos a lo que hagan porque ellos les toca jugar este miércoles, los analizaremos bien para hacer una buena estrategia que nos permita traer la victoria que es importante para no alejarnos de los primeros lugares. Además podemos aprovechar ese desgaste físico que tendrán para ponerlo a nuestro favor".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En cuanto a los lesiones, Da Silva Leal dijo "aún no sabemos si Julio César Domínguez este el próximo partido, eso lo está evaluando el cuerpo médico del equipo. De Andrés Sánchez sigue en su recuperación y Eduardo Águila ya está semana se reincorpora al plantel, pero lo llevaremos con cautela para que no tenga una recaída".

Finalmente del hecho de jugar el siguiente partido en un campo de pasto sintético, si será factor o no para su equipo, el entrenador sudamericano comentó: "Los campos con pastos sintéticos son muy diferentes, y el de Tijuana es de los mejores y no debe afectarnos, si es un punto de atención pero debemos acoplarnos y no sentirnos limitados o intimidados por eso".