(Video) Ex Viper cachetea a Konnan y no se defiende

El luchador Psicosis habría cacheteado en plena vía pública a Konnan reclamándole entrometerse en su vida profesional dentro de los encordados. ¡No te vuelvas a meter conmigo! le habría advertido, el luchador que fue identificado como Psicosis, a Konnan quien forma parte de la directiva de la empresa AAA.

Otrora un violento e inmisericorde rudo, Konnan “El Bárbaro” como se le conoció en la década de los años 90, no respondió a la “cachetada guajolotera” que le propinó Psicosis quien se hacía llamar Ripper cuando pertenecía al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Y es que Psicosis afirma que no regresa a Lucha Libre AAA por culpa de Konnan y que no lo hará hasta que el cubano no se marche de los mandos de esa empresa.

Konnan vid.mp4

En el video se puede observar que luego de algunos intercambios de palabras, Psicosis propina una cachetada a Konnan quien no responde a la agresión. Los hechos ocurrieron tras bambalinas en la Ciudad de México previo a un evento luchístico.

Ya cuando se retira, el ex Viper le advierte a Konnan "No te vuelvas a meter conmigo”.