[Video] En el rugby hay buenos trancazos, pero sin violencia

Hay jalones de playera, tacleadas, buenos “trancazos”, eso sí, sin violencia, así es cómo el jugador Marco Vázquez Campos describe el rugby, un deporte que a poco a poco se está practicando en San Luis Potosí, aunque falta mucho por recorrer en el camino del gusto de los potosinos.

“Hemos crecido mucho, lo bueno es de que muchos compañeros nos lo reconocen es lo que les gusta también a ellos porque no hay violencia, es un compañerismo entre todos y nos apoyan siempre en los juegos, les gusta por ejemplo si tumbo a alguien me dice '¡ha que buen golpe me diste!', si el me tumba a mí también me levanto y le digo '¡que buen trancazo!'. Es muy bueno lo que se ha logrado hasta ahora”, comentó el jugador para El Sol de San Luis.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

Marco Vázquez es parte del comité organizador de la Copa Jay Curts, del Circuito del Bajío 2023 que se jugó el fin de semana en la capital potosina y donde se dieron cita 12 equipos del estado y otras partes del país para refrendar el gusto de esta actividad.

“Siento que hay mucha aceptación porque ya otros entrenadores que han logrado cosas importantes como llevar a torneos de Federación, alcanzar digamos lo que vendría siendo la “liguilla”, las fases nacionales, han logrado calificar a Universiadas, un entrenador de del equipo San Luis Rugby Club, se llama Carlos Hermosillo, él ha aportado mucho al rugby potosino, si hemos crecido bastante, pero nos estamos esforzando para tener nuestra Liga propia” comentó.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

Además, habló de que al no tener una liga local los equipos potosinos están compitiendo en otros estados para medir su nivel y esto es gracias al apoyo entre compañeros de otras entidades para seguir practicando este deporte, esto lo hacen con recursos propios.

“En San Luis Potosí somos apenas tres equipos varoniles y dos femeniles tenemos forzosamente que jugar fuera, tienen que visitarnos a jugar nosotros tenemos que salir a jugar, entonces con compañeros de Querétaro, de San Miguel Allende, de Aguascalientes, de Guanajuato capital de León, Silao, todo bajío nos apoyan y nosotros vamos a jugar contra ellos, ellos vienen”, expresó.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

En la capital potosina son pocos los lugares donde se practica este deporte, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es uno de ellos y presta sus instalaciones, pero eso no baja el ánimo de los jugadores.

“Nómadas cuenta con 20 jugadores, UASLP cuenta con alrededor de 16, Huitzillin Rugby Club cuenta con alrededor de 10 jugadoras, todos entrenamos juntos con el apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en estas instalaciones y también en Zona Universitaria no las permiten para usarlo, San Luis Rugby Club me parecía que tenía dos equipos muy buenos tanto en categoría libre y tenía un M17 que posteriormente pasó a M20”, declaró.

Al no existir muchas instalaciones, se puede jugar en campos de futbol con algunas adaptaciones en las porterías que deben de ser en forma de “H”, así como también equipamiento especial para los participantes.





“Si queremos comprar uniformes como es el material tiene que ser un poco más resistente porque los de futbol o así se nos rompen, se revientan, pueden variar desde 500 hasta mil 200 pesos el uniforme completo y pues no, no son muchos costos los que tienes que hacer, tachones puedes usar de futbol, bucal lo usamos este para para protegernos, pues de que no nos vaya a tumbar un diente”, explicó.

Después de disputada la primera fecha en Aguascalientes con el Torneo San Marqueño, la segunda en San Luis Potosí con la Copa Jay Curts, la tercera se realizará en San Miguel de Allende con la Copa Pendergraft y cerrará con la fecha 4 en Querétaro con el Torneo El Hormiguero en el mes de julio.