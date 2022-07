(Video) Atlético de San Luis tenía todo para sacar el empate: Jardine

Un tanto molesto por la forma en que se perdió en casa ante León, André Jardine, director técnico del Atlético de San Luis, afirmó que lo más justo era el empate, pero cometieron fallas importantes que trajeron los goles de León.

"Me quedo muy frustrado con el resultado, porque para mi no era un partido que debimos perder, el empate de menos era lo justo por las situaciones creadas. León es un buen rival, con un entrenador capaz, pero creo que hubo muchas cosas en mis jugadores que no lo hicieron bien, los siento distantes de su mejor forma física y futbolística; creo que con el paso de los partidos esto debe mejorar, porque debemos ser más consistentes, más fuertes en cada juego, así lo espero y para ello vamos a trabajar y trabajar".

Ahondó "cometimos fallas importantes en ambos goles que debemos corregir, porque no puede abrirse la barrera y dejar pasar el balón de esa forma, deben saltar o quedarse parados todos juntos. De igual manera en el segundo gol no defendimos bien, estaban mal parados, tomaron decisiones erróneas y aunque el empate era lo justo, debo aceptar que el equipo al final estaba desordenado, y más cuando nos cae ese segundo gol. La verdad que el desorden es algo que yo habló siempre con los jugadores, porque es imposible que obtengas un buen resultado si no hay colectividad ni atención en todo momento", apuntó.

Del cambio que se vio en el equipo en la parte complementaria con la entrada de elementos de banca, señaló: Creo que con Sambueza y Vitor Ferreira se notó la diferencia, ambos le dieron otra cara al equipo, principalmente Vitinho que marcó diferencia con dos o tres buenas jugadas por la banda y una asistencia para gol. El cambio de los laterales también fue clave para darle más fuerza a esos sectores, ya que fue un partido muy desgastante para los que iniciaron".

Por último reconoció que le falta al equipo aprovechar todas esas opciones ofensivas que crea, "tenemos mucha fe que Abel Hernández o Sabin Merino sean esos elementos que suplan la falta de gol que deja en el equipo la partida de Berterame".

EL DATO

Atlético de San Luis regresará a los entrenamientos este martes, ya que el sábado 9 visita a Chivas en la jornada dos.