“Vergüenza nacional” para SLP, cancelar partido de béisbol profesional

En redes sociales y en páginas especializadas en béisbol, siguen los comentarios negativos en torno a la cancelación de las dos series de exhibición que se disputarían en el estadio 20 de Noviembre de la capital potosina, los días 30 y 31 de marzo y 6 y 7 de abril, con equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, en su pretemporada.

Califican de una “vergüenza nacional” el hecho de que las autoridades estatales no cumplieran con el tener el inmueble en óptimas condiciones para disputarse los cuatro partidos en los que participaban Charros de Jalisco, Bravos de León y Rieleros de Aguascalientes.

Fue el jueves 29 de febrero pasado cuando el titular del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE). Joaquín García Martínez, declaró que el estadio estaría listo para los partidos, mientras que el organizador Carlos Zavala confío en su declaración. Lamentablemente no fue así y las condiciones del terreno de juego no estaban aptas para que beisbolistas profesionales hicieron uso del campo, a pesar de que el pasado sábado ya los aficionados estaban en los graderíos y otros más ingresando, y los equipos listos para entrar en acción.

Lo raro es que nadie les avisó a los equipos de que el estadio no estaba en condiciones para que no viajaran, y ni los organizadores decidieron cancelar los partidos con antelación al saber que no se rehabilitó la sede. Fue en el momento que decidieron la cancelación luego de negarse ambas novenas de la LMB en disputar los primeros dos partidos del sábado y domingo pasado, y de igual manera se cancelaron los del 6 y 7 de abril de esta semana.

“Fue una burla de quienes organizaron los partidos, no es posible que al Gobierno Estatal le valiera rehabilitar el campo de juego y se llevaron entre las piernas a los organizadores, que, si sabían que no estaba en condiciones, debieron cancelar con antelación las series”, expresó en redes Juan Domínguez, aficionado de hueso colorado al rey de los deportes.

“Lamenta que San Luis Potosí de esa imagen a nivel nacional, que los equipos vengan y no les avisen que el campo no era bueno para jugar, es una vergüenza lo que sucedió para la afición potosina y los que vinieron de otros estados del país a disfrutar de los partidos”, comentó Julián Viramontes en redes.

EL DATO

Para el reembolso de los boletos deberán acudir a ZAV Baseball Store ubicado en Av. Tatanacho 900, de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 horas.