Vergonzosa derrota de Santos del Potosí ante Irapuato

Exactamente en el “Día del Aficionado” que regaló la directiva con boletos al 2x1, Santos del Potosí ofreció una de sus más vergonzosas presentaciones al ser humillados en casa con marcador de 71-117 en la jornada 29 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, LNBP.

Desde que nació esta franquicia, con nuevo nombre y colores, no habían recibido una derrota así tan aplastante tanto en casa como de visita, en la que de principio a fin el equipo “no metiera ni las manos” para evitar una humillante derrota.

Freseros vino a hacer su juego, nunca bajó el ritmo, jugaron parejos y sin errores, y ellos simplemente aprovecharon que tenían a un rival sin ánimos, sin ganas de jugar y qurdio todas las facilidades.

Cierto que hay jugadores lesionados, pero otros que son líderes en el equipo, no aparecieron y terminaron por perderse ante un rival que los exhibió. El coach Manuel Cintron optó por utilizar elementos de banda, entre ellos el potosino Juan Luis Ramírez, que hizo su esfuerzo, pero no había respuesta de los experimentados, que está vez no sacaron ese orgullo por revertir la situación.

Irapuato ganó todos los cuartos de manera clara y holgada: 15-28, 35-61, 48-95 y final de 71-117. Aplastante ventaja en todos los periodos.

Los mejores canasteros por el equipo Freseros fueron: Jimond Ivey con 19 puntos; Montell McRae con 17, Jamari Wheeler y Daniel Giddens con 14 unidades ambos.

De Santos sobresalieron Amiga Demir con 20 puntos, que fue de los únicos que se salva un poco de la mala actuación, junto con Mario Kegler con 15 unidades y Matthew Lee con 11 tantos.

Con la séptima derrota al hilo de Santos, se queda en el lugar once con 41 puntos en 29 partidos y marca de 12 ganados y 17 perdidos. Irapuato se mantienen en la posición doce con 40 puntos en 29 cotejos, 11 ganados por 18 perdidos.

Este viernes 11 a las 20:00 horas el segundo y último de la serie, en el auditorio Miguel Barragán.