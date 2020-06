Vengo a dejar el corazón por el equipo: Pablo López

El que sea un equipo competitivo y con gran afición, fueron aspectos que convencieron a Pablo César López de aceptar venir a vestir la playera del Atlético de San Luis, luego de anunciarse de manera oficial su contratación.

El juvenil canterano del Club Pachuca dio sus primeras declaraciones, luego de estampar su firma que lo liga con el equipo por un año, por lo que desde esta semana ya se encuentra entrenando bajo las órdenes del DT Guillermo Vázquez.

"Cuando supe del interés del San Luis por mis servicios, busqué en internet la historia del equipo y me di cuenta que es muy competitivo y con una afición entregada; desde chico veía partidos de ellos y sus seguidores siempre los apoyan, además de que han pasado jugadores de gran calidad por sus filas".

Dijo que no lo pensó dos veces el aceptar venir, por ser una institución seria y sobretodo con la gran posibilidad de ser visto por los visores del Atlético de Madrid, "algo que me agradó mucho, porque me visualizo haciendo un gran torneo con el equipo y por qué no pensar en un salto grande de llegar a España".

De lo que aportará al equipo, López Martínez quien nació en Querétaro hace 22 años, comentó: "mucha entrega en cada partido, porque ese es como mi sello desde que llegué a fuerzas básicas del Pachuca, dejar el corazón en la cancha, aprender de mis compañeros porque aún soy joven; me gusta jugar mucho de contención, subo y bajo, recupero balones, en fin, lo que me diga el técnico que hay que hacer, yo lo hago".

Cabe mencionar que Pablo López ya ha sido seleccionado nacional, pues fue parte del representativo que acudió al Mundial Sub 17 Chile 2015, Mundial Sub 20 Corea 2017, torneo Esperanzas de Toulon en Francia 2019 y Juegos Panamericanos con la Sub 23 en Perú 2019.

DATO CURIOSO

El 17 de febrero de 2016 Pablo César López Martínez debuta en el futbol profesional, en la Copa MX, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, contra Atlético de San Luis, partido que ganaron 2-0. Jugó solo siete minutos.