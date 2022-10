¿Vendrá Nairo Quintana a SLP?, ¿qué ha sucedido con él?

Del 21 al 23 de octubre se realizará en la capital potosina el Gran Fondo Nairo México 2022 que se espera cuente con la presencia del pedalista colombiano Nairo Quintana.

A menos de quince días, ¿qué ha pasado con el ciclista y las acusaciones que se le hacen de haber utilizado en dos ocasiones la sustancia médica restringida, Tramadol, que lo dejó fuera descalificado del Tour de Francia 2022 y multado?.

En once días más se tendrá el magno evento ciclista, con cientos de participantes. / Cristian Robledo

Según la información que han publicado especialistas del ciclismo mundial, será este miércoles 12 de octubre, fecha en que Nairo Quintana tenga la audiencia para ser escuchado por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y dar su versión de los hechos.

Allí el colombiano expondrá ciertos puntos por los que la sanción proferida en su contra por parte de la UCI no debería tener validez. Entre su defensa buscará apelar la decisión de la UCI, empezando por como le tomaron las muestras de sangre que dieron positivo por el uso de la sustancia. Según se estableció, las muestras de sangre fueron tomadas por un pinchazo en un dedo del corredor y puestas en un papel, luego de eso fueron analizadas en un laboratorio en Ginebra, el cual no contaría con la acreditación de la Asociación Mundial Antidopaje (AMA), por lo que dice que debieron haber asistido al laboratorio de Lausana en Suiza.

En su defensa argumentaría que se trata de una sustancia que no se considera dopante, por lo que no debió haber sanción económica ni descalificación del Tour de Francia, según el reglamento de la UCI, lo que solo debería ser considerado como sugerencia de análisis. Además de que el tiempo que se tomaron para dar a conocer la sanción no es confiable para el colombiano y su grupo de abogados, pues según ellos, debió ser durante el Tour de Francia y no semanas después.

Y un punto más que pondrá en la mesa ante la TAS, es que el pedalista no fue escuchado previamente por la UCI, pues Nairo asegura no haber utilizado el medicamento por el cual le impusieron la sanción y en caso tal el hallazgo pudo haberse dado como reacción a otras sustancias, mientras que pruebas que se realizó en vello púbico y facial determinaron que no hubo tramadol en el cuerpo del deportista cafetero.

Todos estos argumentos son los que se mencionan en informaciones publicadas en portales, periódicos y revistas especializadas en ciclismo, que va a presentar Quintana en su defensa ante el TAS este miércoles 12, en busca de llegar a buen término.

Así que todo dependerá de cómo le va al colombiano en dicha audiencia, para que de vuelta a la página o en su caso continúe semanas más con su defensa, lo que haría que posiblemente no esté presente en San Luis Potosí para el evento programado en 11 días más, el cual también organizará en su país pero en el mes de noviembre.

Cabe mencionar que la última competencia oficial de Nairo fue en septiembre pasado, con la Selección Colombia en el Mundial de Ciclismo, evento en el cual no lograron tener el resultado esperado.

EL DATO

Nairo Quintana espera este 12 de octubre llegar a un buen término con TAS y la UCI.