Vencer al campeón Cruz Azul sería motivante: JM Sanabria

El mediocampista uruguayo Juan Manuel Sanabria afirmó que la visita del campeón Cruz Azul al estadio Alfonso Lastras Ramírez el próximo sábado 21 en la jornada 6 de la Liga MX, representa la oportunidad de regresar a la senda del triunfo y tomar una gran motivación para el siguiente compromiso de visita ante Mazatlán.

"Estamos conscientes que jugamos en casa, qué debemos mejorar a la defensiva y ofensiva, y si hacemos las cosas bien saldremos con un buen resultado. El inicio del torneo para el equipo ha sido bueno y creo que después de caer en la fecha más reciente, es momento de no perder el rumbo y seguir cuesta arriba. Viene el campeón a casa y es una buena oportunidad de sacar la victoria y obtener esa motivación que no la logramos en la derrota ante Necaxa".

Ahondó que el enfrentarse al actual monarca de la Liga MX será un buen parámetro para saber de qué está hecho el equipo. "A nosotros nos servirá mucho enfrentarlos para darnos cuenta en qué debemos mejorar y en que estamos bien. El ganar al campeón es importante y da motivación, vamos a salir a apretarnos los dientes para quedarnos con la victoria en nuestra casa".

Consideró que tienen la ventaja de que llegarán al compromiso del sábado más descansados por no haber tenido partido a media semana en la fecha doble. "Si los vemos del lado positivo es que tenemos más descanso que los demás, y nos da tiempo para analizar mejor a Cruz Azul y olvidarnos por completo de la derrota sufrida ante Necaxa. Sabemos que ellos si tuvieron partido a media semana y eso nos beneficia porque podremos aprovechar el cansancio que puedan acumular".

El charrúa apodado "La Perlita" comentó sobre lo que les dejó la derrota ante Necaxa y como se siente físicamente. "Debemos jugar todos los partidos como si fuera el último. La derrota nos llegó cuando pasábamos por un buen momento, pero no es tarde para reaccionar. El DT Marcelo nos ha insistido que todos los partidos son importantes y no debemos ir dejar ir puntos en casa o fuera de ella. De mi parte estoy bien físicamente, han sido entrenamientos duros en los últimos días pero he respondido y listo para cualquier compromiso que se venga".

