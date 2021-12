Van 12 equipos por la Copa de Héroes Veteranos 2021

Este lunes comienza la primera edición de la Copa de futbol 7 Héroes Veteranos 2021en la que 12 equipos buscarán llevarse el título de este torneo que se llevará a cabo en las canchas de futbol de La Gambeta en la capital potosina.

Para este primer torneo participarán las escuadras de Express Yañez, Carrera FC, División Guevara, Mecánica Dollar, Regie`s FC, Leones Negros, Familia Jiménez, Pistorius, Dental Prados-Tampico, RyR Blaugranas, Chavorucos y Luxefi, quienes buscarán el título y el premio de 10 mil pesos en efectivo al campeón, mientras que el subcampeón recibirá tres mil pesos, además de sus respectivos trofeos y medallas.

Los equipos cuentan con jugadores mayores de 34 años, podrán tener dos refuerzos de 33 años, el torneo es en la modalidad de futbol 7 y se regirán por las reglas de este, es importante mencionar que en este torneo no podrán participar los jugadores que han sido boletinados por agredir a los árbitros de otras ligas, lo anterior como una muestra de solidaridad y tratar de erradicar la violencia.

El rol de la primera jornada para este lunes 13 de diciembre de 2021 es el siguiente: RyR Blaugranas vs Chavorucos 19:00 horas; Regie`s FC vs Pistorius 19:45 horas, Dental Prados-Puerto Tampico vs Luxefi 20:30 horas, Carrera FC vs División Coronado y Amigos 21:15 horas, Express Yañez vs Mecánica Dollar 22:00 horas y Leones negros vs Deportivo Tommy Veteranos a las 22:00 horas.

Es importante mencionar que esta primera Copa de Héroes Veteranos se realiza con el esfuerzo de Cristian Salazar y el famoso Dany “Chelo” Lugo, personajes del futbol potosino, además de los equipos y jugadores.