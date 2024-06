Valeria Juárez conquista bronce en la disciplina de judo en los JN Conade

San Luis Potosí sumó un bronce al medallero, ahora en la disciplina de judo gracias a la potosina Valeria Linette Juárez Martínez, en su participación dentro de los Nacionales CONADE, que para esta disciplina se llevan a cabo en la ciudad de Campeche.

La potosina participó en la categoría sub 18, de menos de 70 kilos y fue acompañada en el podio por competidoras de los estados de Baja California, Quintana Roo y Sinaloa.

Al final de su competencia, comentó: “Tengo apenas un año y menos practicando judo, me dedicó más al karate. En esta competencia me sentí bien, pero no quedo satisfecha porque veníamos por el oro, sin embargo nos quedamos en la orilla, pero al final se pudo sumar una presea para mi estado”.

Sobre el hecho de dedicarse a ambas disciplinas comentó que no le incomoda pues hay cosas parecidas, “poco a poco me he ido adaptando al judo y en los Juegos me sentí mejor que en otras competencias y los resultados poco a poco se van dando. Ahora me enfocaré en el karate, porque ya se aproxima la disciplina donde también representaré a San Luis Potosí y voy por el oro”, sentenció la juvenil deportista.

Es importante señalar que Valeria Juárez es la actual campeona de los Nacionales CONADE en la disciplina de karate, un título que en los próximos días estará defendiendo, pero ahora en el estado de Jalisco, que es donde se llevará a cabo la competencia de esta disciplina.

El resto de los seleccionados que representaron a San Luis Potosí son

Cristina Marceleño Rivera en la categoría sub 18, en menos de 48 kilogramos; Orlando Reyna Cano en la categoría sub 18 en menos de 81 kilogramos; Eder René López Ibarra en categoría Sub 16, más de 64 kilos; y Jimena Álvarez González sub 21 en más de 78 kilogramos, todos ellos acompañados por Eli Omar Carrizales Zapata y Néstor Alí Telles Gómez como entrenadores.