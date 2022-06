Uziel García estará con Atlético de San Luis en el Apertura 2022

Con una sonrisa enorme por enterarse de que fue registrado con el primer equipo del Atlético de San Luis para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Uziel García señaló que aprovechará esta oportunidad que le da el cuerpo técnico.

"Si el profesor André Jardine me confirmó que estoy con el primer equipo. Era uno de mis objetivos cuando llegué acá, el ser considerado para Liga MX, luego de que cuando me inicié en Atlético de San Luis fue en tercera división, pero hoy gracias a Díos estoy ya considerado dentro de la plantilla principal, una oportunidad que no desaprovecharé", afirmó feliz el zaguero.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ahondó en lo que entrenan esta semana, "por el momento estoy o estamos enfocados en arrancar bien la temporada, sabemos que nos jugamos mucho porque el plantel se redondeo y hay mucha calidad, entonces nosotros como futbolistas debemos responder a la confianza y sacar esto adelante en busca de llegar lo más lejos posible en el torneo".

De su madurez dentro y fuera del terreno de juego, el rioverdense comenta que ha sido mucha, "cuando llegué al Club tenía 17 años, estaba muy chico, pero conforme he ido sumando minutos en tercera división, luego la Sub 20, selección mexicana y ahora con el primer equipo, me ha dado la solvencia para crecer y mejorar en mi forma de juego. Ya cumplí los 21 años en abril y si me siento más completo como futbolista, aunque me falta aún mucho por aprender".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

De esa experiencia con Selección Nacional Sub 21 en el torneo "Maurice Revello" allá en Francia, "Uche" expresó: "Fue un torneo muy bueno para la selección mexicana, no había tenido la experiencia de viajar con el representativo a un torneo así, y la verdad que uno crece mucho en juego y madurez mental, es otro nivel a pesar de ser Sub 21, pero muy contento de recibir esa oportunidad y sobretodo de jugar en varios partidos, porque me ayuda mucho en mi carrera".

Finalmente, de los consejos que ha recibido del director técnico brasileño, dijo: "Confía mucho en los jóvenes, me dice que me esfuerce cada día, que no me confíe porque de pronto me llegará la oportunidad y uno tiene que estar preparado" que debemos ser buenos compañeros, pues esto no es de individualidades sino colectivo, siempre aprender y estar a la disposición para lo que se necesite", apuntó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

EL DATO El 7 de abril de 2021 Uziel Amin García Martínez firmó una extensión de contrato por 3 años más con ADSL.

