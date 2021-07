Urge tomar medidas en los parques Tangamanga: Fernando Montelongo

A través de una carta pública Fernando Montelongo, director de los Centros de Acondicionamiento Físico Atlético (CAfA) externa su preocupación por los recientes acontecimientos y accidentes que se han suscitado en el Parque Tangamanga I, por lo que hace algunas propuestas a los administrativos, quienes ya urgen tomen cartas en el asunto.

"Una vez más quiero aportar medidas de las varias que a los largo de 38 años que he dado instrucción deportiva en ese lugar, he ofrecido para mejoras del parque. En esta ocasión sugiero se tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Señáleticas luminosas proponen los CAFA sean colocadas al centro de las avenidas en los parques. / cortesía CAFA

1.- Que se instalen señaléticas reflectoras que destellen luminosidad como en las carreteras en la parte central de las avenidas, para que en esa zona sea exclusiva par los ciclistas; 2.- Que se instalen cada 100 metros en el pavimento una placa de un metro quince pulgadas de ancho que soporte (como la de las foto multas) para que a través de sensores a distancia señalen la velocidad del ciclista.

3.- Un mayor voltaje de luz en todo el parque, porque está muy oscuro a temprana hora, a pesar del alumbrado; 4.- Que si utilizan audífonos se pongan solo uno, y 5.- Que utilicen ropa deportiva de color si van a acudir a ejercitarse a horas cuando todavía no amanece", explica en su carta.

Montelongo Azua, ahonda que "ya no es tiempo de buscar culpables entre deportistas, es tiempo de crear conciencia entre las autoridades que no obstante han colocado "botones de alarma" en sus alrededores, estos muchas veces no funcionan a la hora que los requieren los usuarios para que intervengan con rapidez los vigilantes del lugar", afirmó.

En su carta, también hace alusión a dos hechos que sufrieron dos de sus alumnas, una que intentó ser asaltada por un maleante con cuchillo en mano, y otra que sufrió terrible accidente al ser arrollada cuando se ejercitaba por un ciclista, sufriendo varias fracturas faciales.

EL DATO

Se espera que en los próximos días autoridades de los Parques y deportistas se reúnan para acordar medidas

