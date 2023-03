Universidad Cuauhtémoc realizó Panel 8M con futbolistas

En la Universidad Cuauhtémoc campus San Luis Potosí se llevó a cabo el Panel 8M "Igualdad de Género", con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el cual participaron cuatro futbolistas del plantel del Atlético de San Luis Femenil.

Durante poco más de una hora que duró el evento, las mexicanas Karen Cano y Natalia Gómez Junco, así como las españolas Beatriz Parra y Marta Peraranau, integrantes de las Atléticas, hablaron de los retos que enfrentaron para poder desarrollarse en el balompié profesional.

"Durante toda mi carrera y seguramente la de mis compañeras, siempre hemos demostrado que podemos desarrollarnos en este deporte y siempre lo hacemos luchando por derechos igualitarios y aún seguimos muy lejos.”, señaló la zaguera Perarnau.

Cortesía | ADSL.

Por su parte, Karen Cano señaló “cuando empecé a jugar era preguntar si aceptaban niñas y no me dejaban porque lo era y no les gustaba que participara. Pero lo mejor es que esto poco a poco va cambiando y el hecho de estar aquí en un Panel de igualdad de género significa un gran paso para nosotras”.

Natalia Gómez Junco mencionó la lucha que las mujeres han tenido que enfrentar: “Por el simple hecho de ser mujer no me permitían entrenar.

El fútbol es un vehículo importante donde podemos luchar por estas oportunidades. Luchamos porque la mujer mexicana tenga los mismos derechos y en ese sentido, nos sentimos responsables.”.

Cortesía | ADSL.

Finalmente la delantera española Beatriz Parra se sumó en el mismo sentido a lo dicho por sus compañeras de equipo, “yo recomendaría ver hacia atrás, les diría a todas las que formamos parte del crecimiento profesional que tenemos la libertad de tener pensamientos diferentes. Demostremos a todos que las mujeres somos libres de tomar la decisión respecto a lo que ellas quieran.”.

Cabe mencionar que la respuesta por parte del alumnado fue buen, pues se dieron cita buena cantidad de alumnos del plantel, de diversas licenciaturas, quienes al final brindaron aplausos a las participantes en el Panel 8M.

EL DATO

Las cuatro panelistas forman parte del cuadro titular del Atlético de San Luis.