Una potosina, campeona del Medio Maratón Internacional de Cobán, en Guatemala

La atleta tunera que hace apenas un par de semana logró el primer lugar absoluto en el Medio Maratón de San José en Costa Rica, ahora se presentó en Guatemala y se trajo el sitio de honor entre todas las damas que se inscribieron.

Meza Domínguez, quien corre para el equipo Maratón Track MX de la Ciudad de México, que entrena el coach Enrique Hernández, se impuso de punta a punta, y logró arribar a la meta con gran ventaja sobre sus oponentes.

Cabe mencionar que este medio maratón se desarrolla a campo traviesa, en un bosque tropical, con un recorrido difícil y retador para quienes compiten. Sin embargo Cindy logró superar todo y cruzar la meta con tiempo de 1 hora 15 minutos 50 segundos, con un ritmo promedio de 3:38 el kilómetro.

La potosina superó a la naturalizada mexicana, Risper Biyaki Gesawba, quien arribó en segundo lugar con crono de 1h18:46, y en tercero completó el podio Leah Rotich, de Etiopía, con 1h20:31. La otra mexicana de Torreón, Coahuila, Argentina Valdepeñas finalizó en sexto sitio con 1h20:56.

Cortesía/Maratón Track MX

Al final de la prueba, en entrevista con la prensa guatemalteca, Cindy Meza comentó: “La verdad que estoy muy contenta, un sueño estar aquí y ganar una competencia tan tradicional de Guatemala. Me animé a venir porque es una carrera muy conocida, ya han venido muchos mexicanos reconocidos que han ganado aquí, por fin pude venir y dejar mi nombre en la lista de ganadoras”.

Agregó, “sabía a lo que venía, era una ruta complicada, con un clima diferente, pero si me prepare para llegar completa. No fue fácil ganar, no me lo esperaba por el nivel que había, pero se me dieron las cosas, mantuve mi ritmo y logré llegar sola a la meta”.